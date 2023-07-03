4 июля
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Финансовая грамотность
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Облачная касса: как соблюсти требования закона, потратив на это 5 минут

Облачная касса — термин, который в бизнес-среде используется относительно недавно. После вступления в силу закона 54-ФЗ у руководителей, бухгалтеров и предпринимателей возникало немало сложностей с освоением нового «инструмента». Касались они, в первую очередь процесса перехода на новую систему, которая требовала определенных усилий со стороны разработчиков, а также потери времени и вложений финансов. Какого прогресса в сфере удалось достигнуть на сегодняшний день, рассмотрим ниже.

Облачная касса: что это и как работает?

Облачная касса — это физическая онлайн-касса, фискальный накопитель которой находится у арендодателя в специализированном дата-центре. Доступ к ней у компании, осуществляющей продажи — исключительно удаленный. Чек при таком формате обслуживания не печатается, а отправляется клиенту на электронную почту или телефон. Фискализация платежей также осуществляется удаленно.

Облачная фискализация от LIFE PAY: оптимальное решение для вашего бизнеса

Компания LIFE PAY (Лайф пэй) предлагает коннектор, который позволяет подключить облачную фискализацию всего за 5 минут. Переход осуществляется без потери времени и денег, вне зависимости от того, услугами какого провайдера компания пользовалась ранее.

Основные преимущества коннектора LIFE PAY:

  • расширенные возможности фискализации для клиентов;
  • быстрая и бесшовная смена сервиса (достаточно поменять URL* сервиса или использовать готовый CMS-модуль**);
  • большой выбор выгодных и удобных пакетных предложений;
  • высокие требования к надежности и безопасности;
  • если изначально клиентом использовались сервисы Orange Data (Орандж Дата) и АТОЛ Онлайн, то подключиться к облачной кассе LIFE PAY можно всего за 5 минут;
  • благодаря преднастроенному коннектору клиент получает выгодные условия по эквайрингу от банков-партнеров в рамках единого договора;
  • удобный личный кабинет, существенно упрощающий учет и автоматизацию процесса торговли. Например, любой срез данных можно посмотреть в виде графиков или итоговых отчетов.

Облачная касса будет полезна, прежде всего, интернет-магазинам, объектам розничной торговли, компаниям, осуществляющим транспортные услуги, а также курьерам и некоторым другим работникам сферы обслуживания.

*URL - англ. Uniform Resource Locator система унифицированных адресов электронных ресурсов)
**CMS - англ. Content management system, CMS, система управления контентом)

LIFE PAY | ООО «Платежный сервис провайдер»,
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 19, д. 19, эт. 2 ком. 21Ж,
ИНН 9701010050, КПП 9701010050, ОГРН 1157746848456

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