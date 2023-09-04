Микрозайм на индивидуальных условиях: что это и как получить

Микрозайм — денежные средства, выдаваемые МФО на небольшой срок. Сумма обычно также ограничена, она может составлять от 20 до 50 тысяч рублей, хотя в каждой микрофинансовой организации свои «границы». Часто клиенты интересуются индивидуальными условиями получения заемных средств, например, кому-то нужны займы на QIWI , а не на банковскую карту, кто-то имеет плохую кредитную историю, кому-то только недавно исполнилось 18 лет и т.д. Об особенностях микрокредитования при наличии «особых» условий, расскажем ниже.

Нет дохода, плохая кредитная история

Часто люди боятся обращаться в банк или МФО по причине отсутствия официального заработка или при наличии проблем с выплатой кредитов в прошлом. Банки, действительно, с подобной категорией работать отказываются, однако, подобрать микрофинансовую организацию, которая не потребует подтверждения дохода и не будет проверять кредитную историю — вполне возможно.

Если нет паспорта

Количество МФО, в которых можно получить займы без паспорта, ограниченно, но такая возможность также существует. Это отличный выход для тех, кто временно остался без паспорта по причине его потери, переоформления и т.д. Условия получения займа, в целом, такие же, как и для других категорий клиентов, поэтому займ без паспорта не несет в себе никаких скрытых и жестких условий.

Займы под залог ПТС

Если нужна крупная сумма денег, а банк отказывает или клиент не хочет в него обращаться, можно воспользоваться займом под залог ПТС. Условия его получения достаточно гибкие (по срокам, ставкам, предъявляемым к заемщику требованиям и прочему).

Займы для несовершеннолетних

Многие студенты интересуются вопросом: можно ли получить займ, не достигнув совершеннолетия. К сожалению, все МФО выдают займы строго с 18 лет, а некоторые – только с 21 года, поэтому получить денежные средства в микрофинасовой организации не получится. Банки также указанную категорию не кредитуют.

Займ для пенсионеров

Вне зависимости от того, работает пенсионер или нет, он может получить займ. Программы микрокредитования этой категории граждан также разнообразны. Многие МФО, предоставляющие займы для пенсионеров, предлагают особо выгодные условия.

Вне зависимости от ситуации, рассмотрение заявки и перевод средств осуществляется в максимально короткие сроки. Зачислить деньги могут на личную банковскую карту или электронный кошелек.