Как правильно экономить и не тратить деньги на эмоциях

Правильная экономия денег и их накопление — это такие же умения, как чтение и письмо. Начинать накопление и сокращение расходов нужно с малого, чтобы в дальнейшем это не ударило по психике и уровню жизни. Главной ошибкой в этом деле является трата денег «на эмоциях». Увидев в магазине привлекательный товар, человек тут же стремиться заполучить его, сводя задуманную экономию на «нет». О том, что делать в такой ситуации и как правильно экономить и копить, рассказано в этой статье.

Верные способы экономии и накопления

Желание накопить определенную сумму должно быть уверенным и четко сформулированным. Как перестать тратить деньги и экономить с умом? С этими ответами помог Оскар Лазарев из Finfocus (Финфокус):

Составление плана и запись расходов. Следует завести тетрадь, расчертить в ней тематические колонки и записывать все расходы. Таким образом, можно отследить лишние траты и составить примерные расходы на следующий месяц. Откладывать часть денег. С каждой зарплаты стоит выделять определенную сумму, которая станет неприкосновенным запасом. Ее нужно сразу же отложить в укромное место, чтобы избежать желания взять деньги на покупку. Не выходить в минус. Необходимо составить образ жизни так, чтобы не было долгов. Для этого стоит грамотно распределить доход и составить план, какая часть денег будет тратиться на необходимые вещи, а какая – на удовольствия. Подумать о будущем. Необходимо провести тщательный анализ фондовых рынков и банков. Исходя из лучших вариантов, стоит откладывать часть суммы в ценные бумаги или на счет. Во избежание потери всех накоплений, следует распределить деньги по разным организациям. Подумать о пенсии. Следует обговорить с работодателем вопрос официального оформления, если он до сих пор не решен. При устройстве на новую работу также нужно обращать внимание на официальное оформление. Качество. Покупка качественных и надежных бытовых приборов, одежды, предметов мебели и т.д. избавит от дальнейших трат на ремонт и пользование услугами ателье. Тоже самое касается и продуктов: нужно находить соотношение «цена-качество» и покупать продукты, которые не навредят организму. Это простые и полезные товары, где нет лишних красителей и химикатов: крупы, овощи и фрукты, молочные продукты, ржаной хлеб и т.д. Коммунальные услуги. Конечно. Не стоит отказываться от ежедневного принятия душа или читать в сумерках. Просто стоит присмотреться к длительности пользования коммунальными услугами. Например, сократить время пребывания под душем и выделять 2-3 часа на пользование электричеством. Для этого можно читать в библиотеке и побольше проводить время на улице.

Соблюдая эти нехитрые советы, можно значительно сократить расходы, не меняя качество жизни.

Сокращение расходов — не приговор

Мысль о том, что теперь придется урезать траты и начать откладывать часть денег, вызывает у многих людей неприятное волнение. В голове буквально начинается паника: как теперь жить? Неужели придется отказаться от привычного образа жизни и удовольствий?

Ни в коем случае. Конечно, траты, а вместе с ними и некоторые блага сократятся. Но делать это нужно так, чтобы привычный образ жизни остался прежним или вовсе изменился в лучшую сторону. Ниже дано несколько советов на тему того, как сократить трату денег и при этом остаться счастливым.

1. Правильный настрой

Прежде всего, нужно направить свои мысли в правильное русло и посмотреть на ситуацию с позитивной стороны. В мире есть масса удовольствий и развлечений, на которые не нужно тратить большие суммы. Пусть этот подход станет своеобразной игрой, где придется испытать собственную волю.

Пусть экономный образ жизни откроет новые возможности и приключения, а не ограничения. Нужно извлечь максимум пользы из ситуации, а для этого необходимо пораскинуть мозгами и подумать: «Как я могу сэкономить в той или иной ситуации?». Такой образ мышления даст много новых идей, о которых человек раньше и не догадывался.

2. Экономить, не меняя образа жизни

Например, человек привык ежедневно выпивать чашечку кофе в любимом кафе. Как отказаться от этого ради экономии, ведь без кофе он просто не сможет начать свой рабочий день? Или: в его рацион входят овощи, теперь нужно ограничить расходы, а вместе с ними и покупку вкусной и полезной пищи?

Вовсе нет. Нужно распределить бюджет так, чтобы привычные вещи оставались в жизни, просто на них будет тратиться меньше денег. Например, заменить распитие кофе в кафе на более дешевый стаканчик из небольшой кофейни. Или покупать бюджетные овощи, а в не сезон употреблять соленья и консервированную продукцию. Как вариант, можно и самим выращивать овощи на грядках, если позволяет пространство. Также стоит сократить походы за дорогой едой: фаст-фудом, десертами, пирожными или мучными изделиями. Пусть такая пища станет приятной наградой раз в месяц в благодарность за экономию.

Что качается лекарств, то тут тоже стоит поискать более дешевые дженерики российского производства. Стоит завести скидочные карты и выбирать бюджетные государственные аптеки. Посещение врачей тоже можно удешевить: все плановые обследования и анализы проводить в бесплатных поликлиниках, а в частные обращаться только в крайних случаях.

Экономя, стоит исключить переплату за бренды в одежде, обуви и аксессуарах. Лучше присмотреться к бюджетным магазинам не самых популярных марок, но тоже с хорошим качеством товара. Следует создать «капсульный гардероб». Это гардероб, состоящий из нескольких видов вещей, которые отлично сочетаются между собой. Так, футболка или блузка будет гармонировать как с юбкой, так и с джинсами, а сверху образ можно дополнить пиджаком или кардиганом.

3. Развлечения и хобби

Как же быть с хобби и развлечениями? Здесь тоже можно внести некоторые корректировки. Например, вместо абонемента в спортзал, можно рассмотреть вариант занятий спортом дома или на улице. Зимой можно добавить активности, имея лишь коньки или лыжи, а летом заняться бегом и найти площадку с тренажерами — вариантов масса.

Культурные развлечения: поход в музей или экскурсия, тоже могут быть бюджетными. Сейчас есть сайты, предоставляющие бесплатные прогулки по городу с гидом или поход на бесплатную выставку. Стоит ознакомиться с ними.

Бюджетным времяпровождением станет прогулка пешком или на велосипеде — это полезный и отличный вариант для экономии.

Покупка как радость

Не даром шопоголизм относят к разряду психических болезней. Покупка новой вещи вызывает прилив ярких эмоций и помогает бороться со стрессом. Однако, радость эта кратковременная и вскоре человек впадает в глубокую депрессию, виня себя за спонтанные траты. Как собрать деньги в копилку и не поддаваться эмоциям?

Видя привлекательную вещи в магазине, первая мысль, которая возникает в этот момент — это желание обладать ею. Маркетологи давно узнали об этом факте и умело играют на эмоциях покупателей. Они расставляют товар особым образом, украшают витрины, привлекают внимание ложными скидками и красивым видом вещи. Чтобы не поддаться на эти уловки, стоит хорошенько подумать.

Прежде чем покупать товар, следует дать себе время. Не нужно сразу тратить деньги: скорее всего вещь никуда не убежит, а у человека будет время на размышления. Нужно задать определенный промежуток времени: неделю или месяц и вернуться в магазин. Если сомнений не осталось, то стоит покупать.

Также при виде красивого платья, стоит подумать, с чем из нынешнего гардероба будет сочетаться этот наряд и куда его можно носить. Если из вариантов получается не более пары позиций и мест, то лучше не покупать платье, а сделать выбор в пользу вязаного свитера. Тоже самое касается и предметов быта и интерьера. Увидев «ту самую вещь», следует поразмыслить, какое место в квартире она будет занимать и как часто будет использоваться.

В завершении, стоит отметить, что экономия и накопление денег — это целая наука. Но при этом, она не требует огромных усилий кроме силы воли, правильного настроя и поиска новых идей.

Исходя из вышеперечисленного, следует отметить важные моменты:

Не нужно резко урезать расходы и менять образ жизни;

Стоит извлечь из экономии как можно больше пользы и приятных эмоций;

Всегда следует подумать, прежде чем тратить деньги;

Нужно искать бюджетные варианты и не пренебрегать скидками, акциями, бонусами и т.д.

Побольше проводить время на улице и учиться проходить небольшие расстояния пешком;

Составить пирамиду потребностей, где в основе будут лежать расходы на коммуналку, лечение, питание и другие жизненно важные вещи. Затем включить уровни средних по важности трат: на занятие спортом, обслуживание авто и т.д. На вершине последним пунктом должны идти излишества, например, покупка не самой важной вещи или поход в ресторан.

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