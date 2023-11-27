Факторинг и уступка права требования

Почему же они всегда идут рядом? Все виды факторинга основаны на частном случае цессии — уступке права требования долга с покупателя, возникшего в результате продажи товара или услуги с отсрочкой платежа. Не будь цессии, не было бы и факторинга.

Об уступке права требования

Уступка — это процесс передачи права на получение долга третьим лицам. Долг может иметь различные формы: деньги, активы, товары или услуги. Новый «владелец» долга имеет право уступать его третьим лицам без специального соглашения.

Основанием для уступки может быть договор или требование законодательства.

Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.

Долг может быть просроченным и не просроченным (момент выплаты ещё не наступил).

Предположим, у вас есть право на определенную сумму, которую вам должен владелец ресторана за услуги оформителя на его мероприятии. Вы не хотите разбираться с долгом сами и решаете уступить это право требования другой стороне, а именно владельцу цветочного магазина в обмен на деньги или цветы для вашего следующего мероприятия. Теперь владелец ресторана должен владельцу цветочного магазина, а вы получили свой долг обратно и больше не должны беспокоиться о нем.

О факторинге

Факторинг — это комплекс услуг, главной из которых является финансирование поставщиков под уступку дебиторской задолженности (долга покупателей, который возникает после отгрузки товаров / оказания услуг с отсрочкой платежа). Долг может выражаться только в деньгах. Фактор (компания, которая оказывает услуги факторинга) не имеет права переуступать долг ещё кому-то, если это не обозначено в договоре.

Основанием для такой сделки может быть только договор факторинга.

Сторонами сделки — только юридические лица.

Может уступаться исключительно непросроченная задолженность (срок отсрочки платежа по договору между поставщиком и покупателем еще не истек).

Вы открыли ООО и продаёте декор для мероприятий в крупный ресторан. По договору ресторан платит вам не сразу, а через 60 дней после поставки. Вы уже поставили товар и ждете оплаты, но деньги нужны уже сейчас. Вы обращаетесь к фактору, и он переводит вам деньги в размере суммы поставки в обмен на право требования долга с ресторана. Теперь ресторан должен фактору, а вы уже получили плату за поставку. Через 60 дней ресторан рассчитается с фактором, а вы заплатите фактору комиссию за помощь.

Факторинг был бы похож на вариант цессии, если бы не другие услуги, которые оказываются в рамках факторингового договора. Фактор не только участвует в сделке, но и сопровождает её, помогая поставщику избежать рисков неплатежа:

проверяет надёжность покупателей;

дает инструменты для контроля за сделками;

помогает управлять дебиторской задолженностью.

Кроме того, цессия — это одноразовая сделка, а факторинг предлагает регулярное финансирование по всем одобренным поставкам.

ООО «Сбербанк Факторинг»