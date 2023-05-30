Жители Алтайского края стали чаще звонить через мессенджеры.

Интернет-активность жителей Алтайского края в сервисах для обмена быстрыми сообщениями этой весной значительно увеличилась. Потребление трафика выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты МегаФона составили рейтинг популярных мессенджеров на основе обезличенных данных по мобильной активности в Сети.

Топ-3 самых востребованных сервисов для обмена сообщениями остался прежним, однако потребление трафика в них заметно изменилось. На первом месте Telegram — жители региона «прокачали» здесь в 1,7 раза больше информации, чем годом ранее. При этом отмечается и заметный рост звонков — в 2 раза. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика.

Второе место в рейтинге у WhatsApp, который также стал популярнее у жителей Алтайского края. Объем общего трафика в сервисе увеличился на 43%, а число звонков — на 38%. Замыкает тройку Viber, динамика интереса к этому приложению не такая значительная, всего +3%.

Нынешней весной в программах для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа жители края уже «прокачали» около 2,6 млн гигабайт. Для сравнения, этого объёма данных хватит для того, чтобы каждый житель Бийска дважды посмотрел онлайн фильм «Вызов» в высоком качестве 4К.