Жители Алтайского края получили в ВТБ более 1​ млрд рублей автокредитов

Всего за восемь месяцев банк предоставил жителям региона более 1​ млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. Объем продаж за этот период в 2 раза превысил показатель всего 2022 года. С января по август кредиты на покупку транспортных средств получили более тысячи заемщиков банка. Средний размер одного автокредита составил 1​ млн рублей.

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Отложенный спрос продолжает оказывать влияние на продажи автокредитов, которые в летние месяцы показали существенный рост. В августе наши продажи увеличились на 30% к предыдущему месяцу, до 290 млн рублей, а суммарный объем выдач автокредитов с начала года превысил миллиард рублей. Одним из ключевых драйверов развития рынка автокредитования в третьем квартале остается возросшее со стороны автовладельцев доверие к китайским брендам и укрепление их позиций на российском рынке, а также расширение банками линейки кредитных предложений. Так, на динамику роста выдач существенно повлияло появление нового продукта – автокредита наличными, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

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Интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. По данным банка, в последний летний месяц россияне провели с ними порядка 70% сделок, лидерами стали подержанные Kia, Hyundai и Toyota. При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них пришлось 48,5% в общем объеме продаж​ автомобилей.

​В целом по стране с начала года выдачи автокредитов составили около 928​ млрд рублей и на 30% «обогнали» показатель всего 2022 года. В ВТБ за этот период средства на покупку транспортных средств получили более 90 тысяч заемщиков, а общий объем сделок превысил 116 млрд рублей. Это почти в три раза больше результата за аналогичный период 2022 года и на 85% — 2021 года.