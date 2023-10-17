Завод уникальных компетенций. Сергей Ферапонтов рассказал об уникальной продукции, небывалом спросе и новаторстве

Барнаульский завод мехпрессов по праву считается опорным в отрасли. И не только потому, что производит более 20 типов кузнечно-прессового оборудования. Сегодня предприятие осуществляет ремонт, обслуживание и модернизацию прессов по всей стране. Промышленный бум вызвал дополнительный спрос на его уникальную продукцию. О том, как сегодня удается коллективу решать эту непростую задачу, мы беседуем с руководителем группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергеем Ферапонтовым.

Не стоять на месте

— Сергей Геральдович, чем объяснить повышенный спрос на ваши машины? Появившимися теперь возможностями у промышленников, санкциями, ускоренным развитием оборонного сектора?

— Все перечисленные вами факторы имеют место. Стране бросили вызов, и задачи, которые стоят сегодня перед промышленниками, колоссальные. Решить их, работая на старом изношенном оборудовании, практически невозможно. Поэтому заводы все чаще обращаются за новым оборудованием и технической поддержкой к нам. Сегодня в работе у конструкторов 10 абсолютно новых машин, и при этом они сопровождают производство более 100 единиц разного оборудования.

Это получается потому, что в трудные для промышленности времена завод не стоял на месте. Сегодня наше предприятие имеет компетенции, которые ранее были у 17 заводов отрасли в бывшем СССР. Мы помогаем замещать коллегам старые прессы иностранного производства, в том числе британского, германского, чешского, итальянского.

Часто наши прессы встраиваются в автоматизированные линии, к ним требуется соответствующая оснастка. Недавно мы освоили производство гидравлических прессов. А заказы на мехпрессы сегодня принимаем уже на 2025 год. Я вижу, что в ближайшей перспективе их количество будет только расти.

Сергей Ферапонтов, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов». Фото: Анна Зайкова.

Кадры из соцсетей

— Для нужного ускорения необходимы рабочие руки, но сегодня они нужны всем. Как решаете эту проблему?

— Решение может быть только комплексное. Находимся в постоянном контакте с вузами, колледжами, техническими училищами. Весной для студентов Алтайского государственного колледжа, например, устроили квиз по теме «Технология машиностроения». Активно сотрудничаем с кадровыми агентствами. И даже ведем агитационную работу в социальных сетях.

Пригласить рабочего на завод — только часть дела. Важно создать такие условия на предприятии, чтобы человеку было комфортно трудиться и чтобы его не сильно напрягали домашние проблемы.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова.

В этом году приняли решение о компенсации сотрудникам части затрат на ипотеку. Помогаем оплачивать иногородним заводчанам аренду жилья. Регулярно проводим акции «Собери ребенка в школу».

Социальный пакет для наших сотрудников постоянно расширяем. Но, на мой взгляд, самое главное — отношение к пришедшему работнику в коллективе. И здесь свою роль играет наставничество. Важно постоянно проявлять живой искренний интерес к тому, что делает человек. В том числе первым лицам.

— Заметил, когда мы шли по цехам, что многие вам приветливо улыбались, а вы жали им руки. Значит, руководитель в чести?

— Главный секрет нашего предприятия заключается в уникальных людях, многих из которых лично знаю, сам вышел из цеховой среды. Только настоящей команде под силу решать задачи, которые мы на себя взваливаем. Это требует уважения. И оно взаимно. Стараемся не подводить друг друга.

Новаторы или консерваторы

— Механические прессы по своей конструкции достаточно консервативны. Однако на старой базе и здесь далеко не уедешь. Чем заняты сегодня ваши конструкторы? Знаю, что на заводе открыта кафедра «Цифровые машиностроительные технологии» технического университета. Она оказалась полезной для предприятия?

— У нас остались и хорошо трудятся уже более десятка ее выпускников. Значит, кафедра себя оправдывает.

Что до конструкции прессов, то здесь только принцип прост — кинематика. Однако машина как человек. Со своей индивидуальностью. У нас ведь мелкосерийное и штучное производство. И каждая конструкция несет в себе что-то особенное. Дополняется узлами механизации, различными опциями.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова.

Тенденция современного станкостроения — многооперационные системы. К примеру, мы сделали пресс, который объединяет до 11 операций. Но выпуском механических прессов основное производство не ограничивается. Мы планируем освоить выпуск гильотин и листогибов. Также производим оборудование для собственного производства.

Знаете, я думаю, что у нас людям с техническим складом ума просто интересно работать. Все время конструкторы что-то придумывают новое, а наличие разнообразного оборудования позволяет все это воплощать в металле нашим высококвалифицированным рабочим.

— Какую роль в увеличении объемов производства сыграла программа повышения производительности труда?

— Всегда полезно заниматься упорядочиванием техпроцесса, проектировать дополнительную оснастку, облегчающую работу, наводить элементарный порядок, когда все находит свои места.

Это, конечно, не ново. Раньше было рационализаторство, теперь кайдзен. Но суть от названия не меняется. Программа бережливого производства помогла навести в цехах нужный порядок.

Должен признать, что мы немножко в условиях максимальной загрузки производства от жестких требований отступили. Но сдаваться и возвращаться в прошлое не будем. Большие задачи точно легче решать при правильной организации труда, которая повышает производительность.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова. Сергей Ферапонтов, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов». Фото: Анна Зайкова. Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова. Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова. Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова. Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова.

Завод и еще завод

— Уже много лет вы последовательно диверсифицируете предприятие. Сегодня завод, по сути, представляет из себя группу производств, объединенных общим управлением и инжинирингом. Я имею в виду линию по выпуску колесных дисков, деревообработку. Не мешает ли это развитию основного производства в условиях повышенного спроса на его продукцию?

— Добавьте сюда кузнечное производство, которое на 90% занято сторонними заказами, производство специальных профилей для вагоностроителей.

Казалось бы, распыляемся. Но если посмотреть на это с другой стороны, то дополнительные точки опоры дают дополнительные доходы и стабильность. В этом, наверное, тоже уникальность предприятия и коллектива. Общий принцип — не стоять на месте, не лежать перед телевизором и не ждать, пока тебя работа найдет.

Да, в постоянном напряжении жить нелегко. Зато интересно. Это позволяет нам как машиностроителям приобрести новые компетенции, стать сильнее, а значит, конкурентоспособнее.

Возьмите производство колесных дисков большого диаметра. Они необходимы комбайнам, тракторам, другой сельскохозяйственной технике. Отличная ниша. В создание этого производства внесла свой вклад вся наша команда. Сюда направляли свои усилия конструкторы, технологи, сварщики, металлурги, строители, механики и энергетики. Получился новый завод.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова.

В основе технологии этого производства лежит 30-35% собственных разработок. К примеру, здесь есть немало критических мест, где для контроля качества нужны испытания. Все испытательные стенды разработаны и изготовлены собственными силами.

Сегодня, используя китайские наработки, для увеличения выпуска колесных дисков и качества их покрытия готовимся запустить автоматическую линию катафореза. Это сложный энергоемкий процесс, для которого нужно было очистить и подготовить воду, построить подстанции, изготовить большие объемные камеры из полимерного материала, оснащенные вытяжкой, подвести газ.

Общая сумма вложений в это созданное нами производство составит более 1 млрд рублей. Но ведь оно того стоит. Потому что аналогов в нашей стране нет, а потребности в дисках огромны.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова.

Правило выживания

— Какие задачи ставите перед заводом в ближайшей перспективе?

— Завод выжил, потому что никогда не ждал теплых экономических условий, а все время искал работу для применения своих навыков, умений, знаний. Сегодня, когда у нас, казалось бы, нет недостатка в заказчиках, расслабляться не стоит. Будем, пользуясь ситуацией, обновлять производство, создавать новую технику, искать новые ниши, в которых можем реализовать свои компетенции с выгодой.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова.

— Что сегодня у вас как у руководителя в абсолютном приоритете?

— Люди, на которых все держится. И еще финансы. Поиск того, на чем можно больше заработать, и того, на чем можно в производстве экономить.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: Анна Зайкова.

Беседу вел Юрий Пургин.