Завод шведского бизнесмена и мецената на Алтае продолжает платить за "грехи" прошлого владельца

"Иткульский спиртзавод" в 2022 году сработал с убытками. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности, опубликованные на портале "Прозрачный бизнес". Предприятие хоть и подпитывалось вливаниями от головной структуры, так и не смогло выйти в плюс. Причина в судебных разбирательствах с бывшим владельцем, которые уходят корнями в 2018 год.

Каковы финансовые итоги

По итогам прошлого года "Иткульский спиртзавод" увеличил выручку: с 864,6 млн рублей в 2021-ом до почти 1,2 млрд в 2022-ом. Серьезный рост по выручке от реализации водки (с 398,4 млн рублей до 699,1 млн рублей) и барды (с 58,8 млн рублей до 70,7 млн рублей).

При этом возросла и себестоимость выпускаемой продукции, например, водки: с 268,6 млн рублей в 2021 году до 459,7 млн рублей в 2022-ом. В целом же себестоимость продукции, выпускаемой "Иткульским спиртзаводом" в прошлом году составляла 863,5 млн рублей.

В 2022 году спиртзавод финансово поддерживала головная компания "Маруся Бевереджес Рус", которая по договору займа перевела 229 млн рублей. Объем долгосрочных займов на конец года у предприятия составил 516,9 млн рублей.

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе Анна Зайкова

Несмотря на подпитку со стороны собственника, завод сработал с убытком в 175 млн рублей. В пояснении к финансовой отчетности говорится, что причиной стали уплаты по иску конкурсного управляющего компании "Кристалл-Лефортово", владевшей алтайским активом в предыдущие годы.

Почему вернули деньги

Судя по всему, речь идет об иске, который в 2022 году рассматривал Арбитражный суд Москвы. В нем оспаривалась сделка между УК "Кристалл-Лефортово" и "Иткульским спиртзаводом" на сумму 178,4 млн рублей. Эти средства предприятие получило от бывшего собственника с марта по август 2018 года.

Теперь сделка признана незаконной. Суд установил, что "Кристалл-Лефортово" на момент совершения спорных платежей уже принял на себя обязательства на общую сумму 2,2 млрд рублей, которые до сих пор не погашены.

"Более того, учитывая значительный размер денежных обязательств должника и стоимость имевшегося у него имущества, очевидно, что в период совершения платежей должник отвечал и признаку недостаточности имущества", - говорится в материалах суда.

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе Анна Зайкова

В первой инстанции иск удовлетворили, апелляция и кассация оставили его в силе. 178 млн рублей "Иткульскому спиртзаводу" пришлось вернуть в конкурсную массу "Кристалл-Лефортово".

"Маруся Бевереджес Рус" подала жалобу по этому поводу в Верховный суд Российской Федерации. Вероятность выигрыша сама компания оценивает в 50%.

Что известно о предприятии

О том, что у "Иткульского спиртзавода" серьезные финансовые проблемы, altapress.ru стало известно в феврале 2019 года.

Тогда работники предприятия написали в редакцию анонимное письмо, в котором рассказали, что завод на грани банкротства, зарплату за январь задерживают и 200 человек в ближайшее время могут оказаться на улице.

Уведомление об увольнении на "Иткульском спиртзаводе" altapress.ru

На протяжении всего 2019 года завод изрядно лихорадило. Только в январе 2020-го стало известно, что "дочка" голландской компании Marussia Beverages выкупила актив на Алтае. Сумма сделки составила 15 млн евро (1,03 млрд рублей).

Что известно о собственнике

Основателем международной корпорации, владеющей алкогольными предприятиями в Швейцарии, Японии, Шотландии, Франции, а также на Алтае, является Фредерик Паулсен. Он известен не только как видный шведский предприниматель, но и как заядлый путешественник и меценат.

В 1983 году Паулсен принял управление отцовcкой компанией Ferring Pharmaceuticals, которая специализируется на производстве препаратов, повышающих репродуктивные функции и снижающих риск эндокринных заболеваний, писал Forbes. За три десятилетия Паулсен увеличил доход компании с 15 млн долларов до 2 млрд.

В 2009 году он отошел от оперативного управления, став председателем совета директоров. С тех пор с маниакальной последовательностью ищет экстремальных путешествий.

Фредерик Паулсен. https://www.ferring.com/

Так, Паулсен совместно с Российским географическим обществом спонсировал глубоководную экспедицию на Северный полюс «Арктика-2007», войдя в состав экипажа аппарата «Мир-2».

Не единожды был на Байкале и в других заповедных места Сибири.

Издание рассказывает историю, приведшую Паулсена на Алтай.

В 2002 году во время раскопок бивней мамонта ему пришла в голову идея производства суперпремиальной водки в бутылках в форме бивня. Эту водку шведский предприниматель теперь выпускает на "Иткульском спиртзаводе".