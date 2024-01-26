Защита пчел, дети-сироты и назначение. Главное, что обсудили на сессии АКЗС в январе

На 27-й сессии Алтайского Заксобрания депутаты приняли закон о защите пчел от химикатов, обсудили запрет продажи алкоголя на некоторые праздники, внесли изменения в закон о социальной поддержке детей-сирот и поддержали назначение аудитора Счетной палаты. Подробности читайте в нашем материале.

Изоляция пчел

Первым в рамках сессии депутаты АКЗС рассмотрели вопрос о защите пчел: в крае сложилась сложная ситуация с их гибелью из-за обработок полей пестицидами и агрохимикатами. Этим вопросом уже давно обеспокоился комитет АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии и его председатель Сергей Серов.

Перед подготовкой законопроекта был проведен ряд совещаний с пчеловодами и сельхозтоваропроизводителями на тему обработки полей. На основании этих встреч были подготовлены предложения об изменении федерального закона «О пчеловодстве» и направлены в Госдуму, где их приняли.

Так, законопроект вводит конкретные сроки оповещения пчеловодов о грядущей обработке: не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за пять дней. До этого норма оповещения о потраве вредителей уже действовала в регионе, однако точного ограничения по срокам не было. Теперь же их закрепили на законодательном уровне.

Более того, фермеры должны будут не просто вовремя известить пчеловодов об обработке полей, но и рассказать, каким способом это будет сделано, какая будет дозировка, на каком участке, а также известить о рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях.

Вопрос вызвал бурное обсуждение у парламентариев, в том числе из-за поправки, предложенной фракцией «Коммунисты России». Заключалась она во внесении всех видов пчел Алтайского края в Красную книгу региона. Однако в таком случае пчел пришлось бы изъять у пчеловодов.

Поправку отклонили, а сам закон приняли большинством голосов.

Праздники в спокойной обстановке

Еще один законопроект, вызвавший споры среди депутатов, касается продажи алкоголя. В Алтайском крае решили запретить розничную продажу алкогольной продукции в День Победы, День Города, а также в Дни села, района или округа, кроме мест предоставления услуг общественного питания.

О необходимости этой инициативы высказались не только муниципальные образования, в частности, администрация Барнаула, но и правоохранительные органы — из-за значительного количества правонарушений. Предполагается, что законопроект позволит проводить мероприятия в более спокойной обстановке.

В регионе уже есть практика, когда в праздничные дни представителям розничной торговли рекомендуется не осуществлять реализацию спиртного. Однако эти рекомендации часть организаций из года в год игнорировала. Бизнес страдал от несправедливости: пока одни действительно приостанавливали продажу и теряли прибыль, другие, напротив, наживались на этом.

В итоге было принято решение ввести полный запрет на продажу алкоголя на некоторые праздники, за исключением общепита. Отдельным депутатам закон не понравился, в частности, Сергей Матасов, лидер фракции «Коммунисты России», высказался, что «за один день граждане не станут алкоголиками». А Евгения Боровикова, член фракции «Справедливая Россия», предложила окончательно уравнять бизнес и запретить продажу алкоголя даже в общепите.

Впрочем, пока у региона нет права ограничивать заведения общественного питания, чем, к слову, активно пользуются некоторые точки продажи алкоголя. Эта сфера регулируется федеральным законом. Ожидается, что в ближайшее время Госдума может дать регионам право ограничивать продажу алкоголя и там.

А пока алтайский законопроект приняли в первом чтении. Его реализация не повлечет дополнительных расходов из бюджета.

Новое назначение

На 27-й сессии Алтайского Заксобрания назначили аудитора Счетной палаты региона. Им стал бывший министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов.

Анатолий Нагорнов родился в 1958 году в поселке Шипуново.

За плечами — образование в Алтайском политехническом институте им. Ползунова и в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2021 году проходил обучение по повышению квалификации в «Школе экспорта АО «Российский экспортный центр».

С 2017 года был заместителем министра экономического развития края. В 2021 году назначен министром и заместителем председателя правительства Алтайского края, пробыв на этих должностях до осени 2023 года.

Жилье для детей-сирот

Также на сессии АКЗС были внесены изменения в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» в соответствии с федеральным законодательством.

Так, федеральный закон пополнился новым механизмом, который предусматривает предоставление выплаты детям-сиротам на покупку благоустроенного жилья или для полного погашения ипотеки.

Для получения сертификата заявитель должен соответствовать нескольким критериям: быть старше 23 лет, не иметь непогашенной или неснятой судимости, не иметь факта заболевания психики, алкоголизма, наркомании и токсикомании. Кроме того, нужно иметь трудовой стаж не менее 12 месяцев, а подтвержденный доход за это время должен быть не ниже МРОТ.

Заместитель председателя комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Шудра высказала опасение, что под все критерии, особенно это касается уровня зарплаты, подойдут не многие кандидаты из 2634 стоящих в очереди детей-сирот в регионе.

При этом в Алтайском крае жилищный сертификат, как мера поддержки детей-сирот, действует еще с 2021 года. Критерии для его получения более мягкие. И чтобы большее число жителей смогли получить положенное по закону жилье, региональный сертификат было решено сохранить параллельно с федеральным.

Каждый сертификат рассчитан на сумму чуть более 3 млн рублей. С 2021 года их получили более 900 детей-сирот старше 23 лет. В 2024 году на обеспечение детей-сирот жильем в регионе будет направлено 964 млн рублей из краевого бюджета и 321 млн рублей — из федерального.

Самое важное - в нашем Telegram-канале