Заменить импортный каротин ученые АГАУ рекомендовали хвойно-витаминной добавкой

Она выгодна в производстве, проста в применении и благотворно влияет на показатели продуктивности КРС и сельскохозяйственной птицы.

В условиях рынка животноводы и птицеводы постоянно в поиске более прогрессивных технологий, обеспечивающих максимальный уровень продуктивности животных и птицы, эффективное использование кормовых средств.

В этом непростом деле им на помощь приходят ученые нашего аграрного университета. Е.В. Пилюкшина, В.Н. Хаустов и В.В. Русанова, проведя ряд исследований, предложили научно-методические рекомендации «Использование хвойно-витаминной добавки в кормлении крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы».

Исследования проведены в рамках проекта, реализованного с привлечением средств бюджета Алтайского края, на основании постановления Правительство Алтайского края «Об утверждении порядка предоставления грантов для разработки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, фармацевтического производства и биотехнологий». Результаты исследования одобрены и рекомендованы для внедрения Советом по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края Томенко В.П.

Константин Лотц

начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края:

Министерство сельского хозяйства Алтайского края рекомендует использование сельхозтоваропроизводителями региона экструдированной хвойной муки в качестве полезного пополнения рациона кормления КРС, гусей и кур.

Хвойная мука. СС0.

Ученые убедились, что важным естественным источником пополнения рационов животных минеральными веществами и витаминами является хвойная мука, изготовляемая из зеленой массы ели, сосны и пихты.

Производство хвойно-витаминной кормовой добавки выгодно. Сырье доступное и дешевое. Добавку можно производить, когда в основных кормах дефицит витаминов наибольший – с октября по апрель. И вообще сырье можно использовать в течение всего года, значит, постоянно восполнять потребность в недостающих питательных веществах.

Хвойно-витаминная кормовая добавка богата каротином, сахаром. В ней содержатся макро- и микроэлементы, такие как кальций, фосфор, железо, медь, марганец. Кормовые добавки из хвои обладают широким механизмом действия, а именно антиоксидантным, кроветворным, иммуностимулирующим, антимикробным, противовоспалительным. Их можно использовать в качестве стимулятора роста, повышения продуктивности животных и птицы, при этом сокращая затраты корма на производство единицы продукции.

Коровы. Ирина Пергаева.

Влияние хвойно-витаминной добавки исследовали на молочных коровах, быках-производителях, курах и гусях родительского стада.

Молочные коровы. В их кормлении самым ответственным является транзитный период (подготовка к отелу, отел, послеотельная фаза). Поэтому необходимы корма, позволяющие укрепить здоровье животных, следовательно, облегчить процесс родов и ускорить восстановление животного, что позволит повысить молочную продуктивность.

Включение хвойно-витаминной кормовой добавки в рацион нетелей за 20 дней до отела и первотелок в течение 20 дней после отела не отразилось на послеродовых осложнениях, способствовало увеличению среднесуточного удоя на 7,7%, что позволило получить дополнительно за период опыта 335 кг молока от группы. При этом наблюдалась четкая тенденция улучшения показателей крови, что свидетельствует о положительном влиянии на организм животных.

Племпредприятие "Барнаульское". Анна Зайкова

Быки-производители. Включение в рацион быков-производителей симментальской породы хвойно-витаминной кормовой добавки в количестве 0,5 кг/гол в сутки положительно повлияло на качество спермопродукции и показатели крови. Произошло увеличение количества эякулятов на 7,4%, объема эякулята на 4,2%, активности спермиев на 6,7%, концентрации спермиев на 7,9%, количества годной спермы на 14,3% и количества замороженных доз на 25%. Получен значительный экономический эффект.

Куры родительского стада. Применение хвойно-витаминной кормовой добавки в рационе кур породы плимутрок способствовало повышению сохранности птицы на 6% и привело к увеличению валового сбора яиц на 4,19%, яйценоскости на начальную несушку на 4,10% и процента вывода цыплят на 1,8%.

На птицефабрике "Молодежная". Altairegion22.ru

Гуси родительского стада. Использование хвойно-витаминной кормовой добавки в рационе гусей породы линдовская способствовало повышению сохранности птицы на 12,0% и приводило к увеличению валового сбора инкубационных яиц, яйценоскости на начальную несушку и процента вывода цыплят соответственно на 10,14%, 11,1% и 4,2%.

Исследования проводили в хозяйствах Алтайского края. Производят добавку в Волчихинском районе.