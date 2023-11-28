Закон об индексации акцизов на сигареты и алкоголь подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную и алкогольную продукцию.

С 2024 года ставки акцизов на табачную продукцию и табак поднимутся на 3%, указывает Lenta.ru. Предусмотрено их дальнейшее повышение.

Ранее сообщалось, что в России взлетят цены на жизненно важные лекарства. Речь идет о спиртосодержащих препаратах, в том числе из списка жизненно необходимых и важнейших.

Введение акциза на этанол в России может привести к резкому скачку цен на лекарства, например, назначаемый при пневмонии бромгексин, корвалол, а также этопозид (при опухоли яичников).

В этом случае корвалол может подорожать на 40%. Другие участники рынка утверждают, что спиртосодержащие препараты могут подорожать более чем на 70%.

Также отмечается, что из-за введения акциза вырастет стоимость медицинского спирта, а за ней начнут расти и цены на сопутствующую продукцию, которую компании применяют для промывки оборудования.