За развитие села! В День студентов РСХБ и РССМ подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание состоялось в брендированной РСХБ аудитории Алтайского государственного аграрного университета. Соглашение устанавливает партнерские отношения для дальнейшей реализации программ и проектов, направленных на поддержку социальных, творческих, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи, осуществление мер по развитию сельских территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни.

Сегодня в стенах вуза проходит подписание важного соглашения в первую очередь для студентов. Рано или поздно вы закончите вуз и вас ждет длинная и интересная жизнь, связанная с нашим алтайским селом, и крайне важно, чтобы жизнь в селах преображалась в лучшую сторону с вашей помощью. Ваши идеи, найдут воплощение при помощи Российского союза молодежи и нашего хорошего друга — Россельхозбанка, — сказал на церемонии подписания ректор АГАУ Николай Колпаков.

Алтайский филиал Россельхозбанка подписал Соглашение о сотрудничестве с Алтайским региональным отделением Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи». Фото предоставлено Россельхозбанком.

Для Россельхозбанка главное — поддержка агропромышленного комплекса страны и развитие сельских территорий. С обеих сторон есть заинтересованность в том, чтобы молодежь находила себя в сельской жизни, приходила на работу в агропромышленные предприятия или открывала свое дело. Россельхозбанк предлагает значительное число программ, которые способствуют достижению наших общих стратегических целей. Подписание сегодняшнего соглашения — это начало очень большого дела, которое мы будем реализовывать и в стенах аграрного университета и в целом, на территории Алтайского края. Вместе у нас все получится и нас ждут большие дела и великие победы, — сказал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Никита Свиридов, замначальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, поддержал позитивный настрой мероприятия: «Очень важно понимать силу интеграции, объединения и силу взаимопомощи и взаимоподдержки.

И аграрный университет, и Российской союз сельской молодежи, и Россельхозбанк, и управление молодежной политики по мере возможностей стараются создавать вам условия для самореализации. Ваша маленькая, но очень важная миссия — пользоваться этими возможностями. Никуда не уезжайте — живите и работайте в Алтайском крае».

Ирина Бицошвили, председатель Алтайского отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» на подписании подчеркнула: «Работа Союза направлена на реализацию различных проектов для села. Сегодняшнее соглашение — это важный момент, так как задает новый вектор нашей работы. Благодаря взаимодействию и партнерству с аграрным университетом, краевым управлением по молодежной политике, которые предоставляют региональные площадки для продвижения наших идей, мы рассказываем о тех возможностях, которые позволяют реализовать конкретные маленькие дела. И сегодняшнее соглашение с Россельхозбанком даст старт развитию новых совместных проектов и мероприятий для сельской молодежи».

Алтайский филиал Россельхозбанка подписал Соглашение о сотрудничестве с Алтайским региональным отделением Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи». Фото предоставлено Россельхозбанком.

После церемонии подписания соглашения в Алтайском ГАУ прошел торжественный концерт в честь Дня Российского студенчества на котором присутствовали руководители министерства сельского хозяйства региона, краевого законодательного собрания, РСХБ и других профильных структур и ведомств Алтайского края и г. Барнаул, в ходе которого директор филиала Николай Бойко поздравил студентов и вручил победителям викторины «Неделя с Россельхозбанком» памятные сувениры.

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