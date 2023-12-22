На заводе «Нортек» поздравили детей и их родителей с наступающим Новым годом. Яркие ходулисты, зеленый Леший и коварный Кощей

Новый год — это долгожданный праздник множества детей, к которым приходит волшебник Дед Мороз и исполняет самые сокровенные желания. И барнаульский завод «Нортек» дарит эту сказку детям своих сотрудников. 16 декабря на аллее Шинников он провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза».

Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза».

Добрая традиция

Погода в праздничный день выдалась морозной — столбики термометров показывали -20 градусов. Но гостей это вовсе не испугало, и пришли сотрудники «Нортек» вместе со своими детьми и друзьями.

Весело встречать Новый год стало уже доброй традицией завода «Нортек». Он проводит детскую елку третий год подряд. Александр Баяндин, технический директор компании, отмечает, что это важная часть корпоративной культуры.

Наше производство всегда нацелено на развитие, которое во многом зависит от состояния наших сотрудников. Такие праздники помогают коллективу сплотиться и отдохнуть от рабочих будней. Вместе мы радуемся удачам и переживаем невзгоды, — поделился технический директор.

Александр Баяндин. Фото: Дмитрий Лямзин.

Новый год — это в первую очередь семейный праздник, и для «Нортека» он как никогда актуален. Здесь работают целыми семьями, а сам завод вырос на трудовых династиях. Так мать Александра Баяндина отдала заводу 35 лет, а теперь здесь 23-й год трудится ее сын.

У Александра тоже подрастает новое поколение. На праздник он пришел с маленьким сыном. Сын еще только во втором классе, но возможно, повзрослев, продолжит дело отца.

В гостях у сказки

Завод «Нортек» подготовил различные площадки и яркое представление. Среди гостей прогуливались длинноногие ходулисты, а жонглеры показывали ловкие трюки с мячиками и учили фокусам всех желающих.

На волшебной станции «Выполняй и угощайся» работал зеленобородый леший, который давал вкусные подарки за выполненные задания. Чуть дальше находился новогодний тир, в котором нужно было попасть дротиком в воздушные шарики. За попадание в цель полагался сувенир. Также можно было самостоятельно выковать себе подарок на память на площадке по чеканке монет. Здесь была самая большая очередь.

Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин. Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин. Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин. Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин. Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин.

Но больше всего ребятишкам понравились пушистые хаски, с которыми можно было не только сфотографироваться, но и погладить. Дети Светланы Хрусталевой, руководителя группы подбора персонала, — Регина, Макар и Саша были в восторге от больших мягких собак.

На елку мы пришли в первый раз, раньше еще не были на праздниках «Нортека». Так что собираемся наверстать упущенное и обойдем все площадки. Детям очень нравится, собак так и вовсе уже затискали, — рассказывает Светлана.

Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин. Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин. Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин. Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин. Барнаульский завод «Нортек» провел для сотрудников и их семей праздник «Встречаем Деда Мороза». Фото: Дмитрий Лямзин.

В поиске подарков

Помимо веселых площадок завод «Нортек» подготовил для гостей веселую программу. Праздник открыло яркое огненное шоу. Артисты выдували огонь прямо изо рта и выпускали его из огненных пушек.

С праздником гостей поздравил технический директор компании Александр Баяндин:

Надеюсь, что в этот холодный зимний день наш праздник подарит вам теплоту, а подготовленная программа повысит температуру на нашей площадке. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать крепкого сибирского здоровья!

Затем на праздник ворвались сказочные злодеи — Кощей Бессмертный и его верная спутница Баба Яга. Они решили испортить все веселье и спрятали сладкие подарки в огромной коробке. Чтобы забрать ключ и вернуть сладости, детям нужно было пройти через различные испытания. Они ловко решали головоломки и выполняли задания аниматоров. В конце их всех ждала заслуженная награда.

Получили сладкие подарки и совсем малыши, хотя они и не смогли поучаствовать в общем забеге по новогоднему городку. Дочкам вулканизатора Валентины Аншаковой — Ане и Даше — только два и три года. Но устоять на месте они уже не могут и все норовят убежать играть с другими детьми.

Здесь хорошо, красиво, здорово и интересно. Как только еще подрастут, поведем на другой праздник от «Нортека», — улыбается Валентина.

Отогреться после праздника можно было в здании завода, там же внутри проходил мастер-класс по созданию новогодней игрушки. Дополнительно гостям предлагали горячий чай и какао с маршмэллоу. Также можно было подкрепиться гречкой с сосиской, а на десерт — имбирный пряник.

Лучше компьютера

Завод «Нортек» относительно недавно начал возрождать традицию совместных праздников — три года назад. Но уже ввели в рабочий календарь множество праздничных дат. Завод отмечает День знаний и помогает сотрудникам собрать детей в школу. 1 июня, в День защиты детей, он поздравляет молодое поколение и дарит сладкие подарки.

Это хорошая традиция. Так дети видят, что есть и другие развлечения, помимо компьютера и телефона, — отмечает Ирина Лазарева, бывший сотрудник «Нортек».

Ирина долгие годы работала на заводе заготовщицей, а сейчас вышла на пенсию. Трудиться здесь уже стало делом ее семьи. Здесь же работает мама ее племянника Миши.

Несмотря на трудовой стаж, сама Ирина впервые пришла на детскую елку вместе с внуками и племянником. Они, в отличие от бабушки, уже завсегдатаи праздников «Нортека» и бывали на других мероприятиях.

Поздравляют и взрослых сотрудников. Компания отмечает День химика и в этом году наградила более 180 передовиков производства. Из них 60 человек были отмечены благодарностью за участие в ликвидации последствия пожара в подготовительном цеху.

Также в конце мая «Нортек» организовал мероприятие для жен и матерей военнослужащих. Их поддержали денежными сертификатами и памятными сувенирными подарками от завода. На предприятии уверены, что поддержка — это главное человеческое качество.

Работа в «Нортеке»

Помимо разнообразной корпоративной культуры, сотрудники завода «Нортек» отмечают и такие преимущества, как:

Официальное трудоустройство и белая зарплата.

Предоставляют жилье для сотрудников.

Есть служебный транспорт.

Возможность карьерного роста.

Корпоративный тренажерный зал.

Возможность работать вахтовым методом для жителей регионов России.

Помощь в получении образования (получение лицензии на обучение от предприятия).

Внедрено обучение производственных процессов и введение в должность.

А для будущих сотрудников на предприятии проводят экскурсии для школьников и студентов колледжей и вузов. Ребят, которые заинтересуются промышленностью, ждут в «Нортеке». Так в 2023 году в конструкторский отдел устроились пять выпускников Алтайского политехнического университета.

С момента производства первой шины NORTEC модельный ряд претерпел колоссальные изменения, как и сама компания в целом. В настоящее время «Нортек» выпускает около 300 позиций и наименований производственной линейки

Завод занимает первое место в стране по объему выпуска индустриальных шин и второе место по выпуску сельскохозяйственных шин.

Продажа шин осуществляется как на территории РФ через дилерскую и филиальную сети, так и в другие страны мира, развитая дилерская сеть.

Сайт: www.nortec-tyres.ru

ВКонтакте: https://vk.com/nortec22

Адрес: 656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 12

По вопросам вакансий тел: 8 (963) 570 15-77

e-mail: user1908@ashk.ru