7 сентября
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Экономика

Взгляд изнутри. Хорошим свое материальное положение чаще всего называют в Сибири

Чаще всего хорошим свое материальное положение называют жители Сибирского федерального округа (СФО). Собственным благосостоянием доволен 31% участников опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». Во всех остальных округах страны этот показатель меньше.

Сбережения. Доходы.
Сбережения. Доходы.
ru.freepik.com

Кому на Руси жить хорошо

В среднем по России хорошим свое материальное положение называют 23% респондентов. В тройку лидеров по этому показателю входят Сибирский, а также Уральский и Дальневосточный федеральные округа:

  • Сибирский ФО — 31%;
  • Дальневосточный ФО — 28%;
  • Уральский ФО — 28%;
  • Центральный ФО — 25%;
  • Приволжский ФО — 22%;
  • Северо-Западный ФО — 19%;
  • Северо-Кавказский ФО — 19%;
  • Южный ФО — 15%.

При этом плохим свое материальное положение считают 16% опрошенных сибиряков. Это один из самых низких показателей в стране, но все же в Центральном и Северо-Западном округах он еще ниже — 14% и 15% соответственно.

Сбережения. Доходы. Деньги (кажется, это НЕ бесплатное фото).
Сбережения. Доходы. Деньги (кажется, это НЕ бесплатное фото).
ru.freepik.com

В целом по стране довольны своим благосостоянием 23% населения, а недовольны — 18%. Еще 56% назвали свой достаток средним. Меньше всего людей считают себя середняками в Уральском (46%), а также Северо-Кавказском и Сибирском (по 51%) округах.

Благосостояние алтайских горожан

Если экстраполировать на Алтайский край разбивку по городам согласно численности населения, то получится, что наиболее довольны своим положением жители Бийска, Рубцовска и Новоалтайска, относящихся к городам с населением 50-250 тыс. человек. В таких населенных пунктах свое материальное положение называют хорошим 28% участников опроса.

Сбережения. Доходы.
Сбережения. Доходы.
ru.freepik.com

Во всех остальных городах и селах довольны своим достатком 22% респондентов. Исключением может послужить лишь Барнаул — в городах с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек, довольны своим положением лишь 18% опрошенных. В городах-миллионниках этот показатель выше — 23%, но на Алтае таких нет, да и на всю Сибирь их только три: Новосибирск, Омск и Красноярск.

Если говорить о динамике, то улучшение своего благосостояния чаще всего отмечают, опять же, в таких городах, как Бийск, Рубцовск и Новоалтайск — 15%. В сельской местности об улучшении заявили 9% опрошенных, в таких городах, как Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород и Яровое — 10%, в Барнауле — 7%.

Доход. НДФЛ.
Доход. НДФЛ.
Pixabay.com

Бывало и получше

Отметим, что в ответах сибиряков на вопрос о текущем материальном положении положительные отзывы превалировали над отрицательными. Однако когда речь зашла о динамике, то все оказалось наоборот — большинство респондентов заявили, что их благосостояние ухудшилось.

На ухудшение указал 21% респондентов из всех городов с населением свыше 50 тыс. человек. В Алтайском крае это: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. На селе об ухудшении сообщили 19%, в таких городах, как Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород и Яровое — 16%.

Калькулятор.
Калькулятор.
pixabay.com

В целом по стране, улучшение своего материального положения за последние два-три месяца отмечают 10% россиян, ухудшение – 20%, еще 69% считают, что оно практически не изменилось.

Прогнозы на ближайший год

Рассчитывают на улучшение своего материального положения в ближайший год 26% опрошенных россиян. Ухудшения ждут 16% респондентов, 36% считают, что особых изменений не будет. При этом каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Что касается Алтайского края, то проекция опроса показывает следующую картину: соотношение оптимистов и пессимистов в Барнауле составляет 27% против 19%. В Бийске, Рубцовске и Новоалтайске этот разрыв еще сильнее — 31% против 15%.

Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород и Яровое показывают 21% оптимистов и 18% оптимистов. Затруднилось ответить более четверти жителей таких городов — 26%. В остальных населенных пунктах затруднившихся меньше — 20-23%.

Жители Алтайского края в среднем отдают за кредиты больше половины своего ежемесячного дохода.
Жители Алтайского края в среднем отдают за кредиты больше половины своего ежемесячного дохода.
CC0

В сельской местности улучшений ожидает только 25% населения, зато пессимистов здесь меньше всего — к ухудшению готовятся лишь 10% участников опроса. Напомним, что в Алтайском крае на селе проживает почти половина населения — 44%.

Справка:

Как сообщает ФОМ, в опросе участвовали 1500 респондентов от 18 лет и старше — жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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