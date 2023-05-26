27 мая
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Экономика

ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай: спрос на кредиты наличными вырос в 1,5 раза

Банк ВТБ по итогам 1 квартала 2023 года нарастил кредитный портфель физлиц в Алтайском крае и Республике Алтай до 63,3 млрд рублей. Две трети розничного кредитного портфеля занимает ипотека.

По итогам первого квартала объем розничного кредитования ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай вырос на 15%. За первые три месяца жители этих регионов оформили в банке около 6,4 тысячи кредитов более чем на 5,7 млрд рублей. Портфель кредитов физлиц увеличился на 9% до 63,3 млрд рублей, из которых 41 млрд – ипотека.

Спрос на кредиты наличными вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2022 г. – в текущем году банк выдал 5,5 тысячи потребительских кредитов на 3,1 млрд рублей. Продажи ипотеки составили 2,5 млрд рублей, около 40% ипотечных сделок в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой. Самый активный рост показало автокредитование – здесь объем выдач по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился в 2,3 раза до 150 млн рублей.

За период с января по март 2023 года портфель средств физлиц в ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличился более чем на 6% и превысил 50 млрд рублей. Основную долю в портфеле сбережений занимают классические инструменты.

Данные первого квартала говорят о восстановлении потребительской активности. Мы видим позитивную динамику по всей линейке розничных кредитных продуктов, основной спрос приходится на кредиты наличными и ипотеку, - прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. – В сберегательной стратегии наших земляков главную роль играют классические рублевые вклады: сегодня такой способ вложения остается одним из самых надежных и высокодоходных на рынке. Вкладчики не только размещают новые средства, но и конвертируют в рубли закрывающиеся депозиты в долларах и евро.

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