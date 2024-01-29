29 января
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Экономика

ВТБ нарастил число розничных клиентов на Алтае

ВТБ увеличил число розничных клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай на 29,6 тысячи человек. В качестве партнера банк выбирают сегодня более 280 тысяч жителей двух регионов.

В прошлом году мы активно работали с населением региона, развивали цифровые сервисы для решения повседневных задач. Результат нашей работы — увеличение числа активных розничных клиентов на 11% за год. Наша задача сохранить этот тренд в 2024 году. Для этого мы будем уделять особое внимание комплексному обслуживанию семей, предоставлению им необходимых финансовых сервисов, созданию цифровой среды. Еще одна цель на этот год — объединение с клиентами «Открытия», процесс их перехода к нам на обслуживание уже начался, — прокомментировал Дмитрий Горбунов, единый бизнес-лидер банков ВТБ и Открытие в Алтайском крае и Республике Алтай.

В целом по России в 2023 году число активных розничных клиентов банка выросло на рекордные 2,3 млн человек. Сегодня его услугами пользуются 19,3 млн клиентов — четверть экономически активного населения России. В рамках новой стратегии к концу 2026 года ВТБ намерен увеличить активную клиентскую базу до 35 млн человек.

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