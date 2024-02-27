29 февраля
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Экономика

ВТБ начнет основной этап интеграции с «Открытием» в конце апреля

Во второй половине апреля банк начнет активный перевод клиентов “Открытия” на свое обслуживание. Всем владельцам дебетовых карт, вкладчикам, ипотечным заемщикам и клиентам с автокредитами будут предложены условия ВТБ. Условия действующих кредитных договоров, включая процентные ставки, останутся неизменными. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ВТБ за последние несколько лет провел удачные интеграционные процессы в крупных регионах, а в этом году проводит объединение с одним из ведущих банков — банком «Открытие». Мы серьезно подготовились к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы для всех клиентов она прошла максимально незаметно и легко. Часть клиентов «Открытия» уже перешли на обслуживание в ВТБ, для всех клиентов мы гармонизировали продуктовую линейку. В ходе интеграции клиенты смогут воспользоваться дополнительными предложениями. Это позволит сделать перевод на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов «Открытия» максимально комфортным, — отметил Георгий Горшков.

В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции объединятся с ВТБ более 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

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