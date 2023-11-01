Встали на ноги — идем дальше. Елена Греб — о сибирском характере, завоеванной Северной столице и будущем «Союза»

Скоро в Санкт-Петербурге появятся первые «сибиряки»: два дома ЖК «Сибирь» уже готовы к заселению. Финансовый директор ГК «Союз» Елена Греб рассказала о предстоящем новоселье, тонкостях большого проекта, итогах и перспективах.

О смелости и заботе

— Почему компания выбрала именно сибирскую тему — это яркое заявление о себе или попытка усмирить тоску жителей Санкт-Петербурга по природе?

— Все-таки первый вариант. Нужно было показать характер, заявить о себе. Когда приходишь в магазин и видишь вывески «Алтайский» или «Сибирский продукт» — все они ассоциируется со словом «качественный».

В своих проектах мы уделяем очень много внимания благоустройству. Решили продолжить эту линию и в Санкт-Петербурге, хоть у нас объект и категории «комфорт-плюс». Как правило, здесь интересные ландшафты и зеленые территории встречаются в жилых комплексах бизнес-­класса.

Ландшафтные дизайнеры использовали все сибирские фишки: тропы зверей, дорожки в форме рек, елки, шишки… Всего на территории будет до тысячи видов разных растений. В общем, мы сделали «Сибирь» достаточно яркой, с красивыми детскими площадками. Думаю, это проект с самым интересным на сегодняшний день благоустройством. Госстройнадзор дал добро на ввод двух первых домов, завершаем благоустройство. Заселять планируем 20 октября.

Елена Греб. Фото предоставлено пресс-службой ООО «СЗ "Союз-Север"».

— «Сибирь» борется за звание комплекса года в Ленинградской области. Насколько это ожидаемая награда для компании и вашего отдела проектировщиков? Кто разрабатывал проект?

— У нас командная работа. Одни делают конструктив, другие — фасадную часть, третьи — благоустройство. Такой симбиоз дает прекрасный результат.

В прошлом году не участвовали в конкурсе, но в этом заявились с барнаульскими, новосибирскими и петербургским проектами. Мы можем конкурировать с другими застройщиками и надеемся на победные места.

— Вы называете «Сибирь» городом в городе. Как в границах комплекса будут развлекаться и развиваться «сибиряки»?

— Мы откроем детский центр, где будут «развивашки», занятия английским и многое другое. Его смогут посещать жильцы первых сданных домов, пока мы строим детский сад — этим мы планируем заняться до конца года. Также на территории ЖК будет школа — правительство за этим строго следит.

В проект благоустройства заложили зоны отдыха и велодорожки. Можно не уходя далеко от дома выйти на расслабляющую прогулку или проехаться. Комплекс будет закрытым. Уже сейчас видно, что он очень выделяется в поселке Тельмана — районе Колпино.

Рендеры ЖК «Сибирь». Источник: пресс-служба ООО «СЗ "Союз-Север"». Рендеры ЖК «Сибирь». Источник: пресс-служба ООО «СЗ "Союз-Север"». Рендеры ЖК «Сибирь». Источник: пресс-служба ООО «СЗ "Союз-Север"». Рендеры ЖК «Сибирь». Источник: пресс-служба ООО «СЗ "Союз-Север"». Рендеры ЖК «Сибирь». Источник: пресс-служба ООО «СЗ "Союз-Север"». Рендеры ЖК «Сибирь». Источник: пресс-служба ООО «СЗ "Союз-Север"».

О конкуренции и интересах

— Насколько ожесточенные бои за новые земельные участки разворачиваются среди застройщиков в Санкт-Петербурге? Приобрел ли «Союз» новые территории?

— Здесь даже немного спокойнее, чем в Барнауле. Если в нашем городе аукционы — это громкое событие, где все борются за лакомые кусочки с какими-то баснословными цифрами, то здесь спокойнее. Может, потому что со своей скромностью мы не выходим на тендеры и понимаем, что нужно «попробовать» сначала Ленинградскую область.

Да, в самом центре точечно происходит реновация, сносят заводы. Таких участков — единицы, и за них борются крупные игроки.

Пока история «Сибири» только началась: комплекс большой, порядка девяти домов. Впереди еще много работы. Следующий проект у нас будет также в Ленинградской области, на этот раз на Северо-востоке, в Буграх. Планируем, что зайдем туда не раньше, чем через год. Будем ли продолжать сибирскую тему, пока не думали, но идея неплохая.

Рендеры ЖК «Сибирь». Источник: пресс-служба ООО «СЗ "Союз-Север"».

— По данным на сайте, в продаже осталось небольшое количество квартир. Насколько быстро жилье продается в комплексе, как вы оцениваете покупательский интерес?

— При открытии продаж мы провели достаточно интересную и яркую презентацию. Первое время мне казалось, что люди скептически относились: все-таки новая компания, из Сибири.

Но вы ведь знаете, как мы быстро строим. Я считаю, темпы поразили местных жителей: в среднем здесь возводят дом за два-три года минимум. У нас — год-полтора максимум. Когда появились первые фасады и подсветка, люди увидели, что действительность соответствует картинке, стали очень хорошо покупать.

Мы даже не ожидали, что после ввода дома у нас практически не останется квартир. Возможно, дело в том, что в Ленинградской области очень много долгостроев, люди боятся, что их обманут. Администрация занимается этим вопросом, пытается привлекать строителей в замороженные проекты, в том числе и нас.

— О портрете покупателя: что объединяет барнаульцев и петербуржцев, которые выбирают квартиры, а в чем они абсолютно разные?

— В целом большой разницы в покупателях нет. Люди думают о безопасности и о том, куда пойдет их ребенок.

Для них очень важно то, какими будут места общественного пользования, входная группа, лифты, придомовая территория, какая управляющая компания. На среду смотрят больше, чем на планировки.

О тонкостях

— Есть ли планы в «Сибири» и в будущих объектах сдавать коммерческую недвижимость в целевую аренду, как это делают в барнаульской «Шотландии»? Какое преимущество это дает застройщику и самому комплексу?

— К сожалению, немного поздно пришли к этой идее — в конце прошлого года, когда в первых домах «Сибири» уже продали такие помещения. Сами понимаете, оставить у себя на балансе коммерческую недвижимость — непросто. Сейчас мы можем себе это позволить и делаем это для того, чтобы создать комфортную среду, а не из коммерческих целей.

Наши специалисты определяют, что жильцы хотели бы видеть в комплексе: чтобы дом не захватили одни «пивнушки» и булочные. И на основании этого позже подбираем арендаторов.

Думаю, что в следующих домах мы пойдем по этой схеме и будем сдавать коммерцию в аренду.

— Вы продаете квартиры под ключ. В Барнауле у «Союза» для этого есть собственное мебельное производство. Выходит, и в Санкт-Петербурге появилось аналогичное?

— С учетом объемов, сейчас для нас рентабельно не иметь такое производство здесь, а доставлять все из Барнаула: мебель, окна, входные двери.

Конечно, если мы выйдем на такие же объемы строительства, как в Барнауле, целесообразно производить все на месте. Не скажу, что здесь бешеный ажиотаж на квартиры под ключ, ведь цена за ремонт закладывается в ипотеку. Сейчас, к сожалению, то время, когда мы продаем не стоимость квартиры, а ипотечный платеж.

С субсидированной ставкой платеж меньше, но так квартира выходит намного дороже. Однако люди выбирают этот вариант, потому что живут в моменте. Но в целом есть случаи, когда покупатели обращаются к нам по ремонту после того, как посчитали, сравнили цены. Очень часто покупают мебель ближе к сроку сдачи дома — тогда в ипотеку ее стоимость уже не закладывается.

— Как в непростое время вам удалось модернизировать завод ЖБИ в Санкт-Петербурге?

— В прошлом году планировали глобальную модернизацию: хотели привести немецкую линию, как это сделали в Барнауле. Но со всеми известными событиями этого сделать не получилось.

Тем не менее наша команда профессионалов самостоятельно провели модернизацию, несмотря на сложности, санкции. Увеличили мощность. Готовы строить много, но пока решили резко не наращивать объемы, будем делать это постепенно.

Елена Греб. Фото предоставлено пресс-службой ООО «СЗ "Союз-Север"».

О радостях

— Вы планируете заселять жителей в ЖК «Сибирь», устроив большой праздник — такого размаха событий не было ни у кого. Но почему вы решились?

— Все-таки получение ключей и переезд в новую квартиру — это праздник. Хочется сделать его для наших покупателей, чтобы они запомнили. Тем более что новосельцы идут в наши первые дома здесь, которые нам как дети.

У нас будет своеобразная сибирская ярмарка: с плясками, медведями, девушками в народных костюмах, баяном. И, конечно, нашими фермерскими продуктами, которые мыпривезем из Барнаула.

Девушки с медведем уже рекламировали наш комплекс: прошли весь Санкт-Петербург, удивляя прохожих, даря детям сибирские сувениры. Вообще, это город творческих людей, тут часто происходит что-то необычное, все уже привыкли к редким хорошим «дуростям».

— Возвращаясь к фермерским продуктам. Что если жители оценят и им захочется их покупать постоянно? Когда планируете открыть свои магазины в Санкт-Петербурге?

— Это разовая акция: наши продукты без консервантов и всякой химии, поэтому у них очень короткий срок годности. Нелегко транспортировать, поэтому это больше сибирская история. Правда, зимой мы все же доставляем в Санкт-Петербург посылки с замороженным мясом нашим сотрудникам.

У завода не настолько большая производственная мощность. Сначала мы создавали завод для наших людей, и только потом появилась коммерция.

— «Союз» получил знак надежного застройщика в СПб — очевидна высокая оценка труда. Но как вы сами оцениваете работу компании и ее эффективность?

— Такой знак внимания стал для нас неожиданностью. В Барнауле, несмотря на то, сколько лет мы там работаем, никого не подвели, не обманули ни одного дольщика, — нам такого не вручали.

А тут, первые годы работы — и приходит поздравительное письмо, где мы на одной строчке с такими гигантами строительной отрасли, как ЛСР, «Эталон»… Безумно приятно, это высокая оценка нашей работы. Мы действительно не дали за эти два года поводов сказать, что мы сделали что-то неправильно.

Все мы убеждены, что нельзя страдать пупизмом, как говорит папа. Никогда не думать, что ты лучше других, и стараться завтра быть успешнее, чем вчера.

Каждый сотрудник «Союза» старается: ребята работают над производительностью труда, архитекторы повышают квалификацию, чтобы проектировать новые шедевральные ЖК. И развитие видно: вспомните, как «Шотландия» разительно отличается от построенных рядом объектов.

Важно с каждым днем двигаться вперед и скорость не терять. Возможно, в следующем году мы выйдем в новый регион. Пора об этом подумать, ведь в Санкт-Петербурге мы встали на ноги: сдали первые дома, получили знак надежного застройщика. Можно идти дальше.

Елена Греб. Фото предоставлено пресс-службой ООО «СЗ "Союз-Север"».

Что известно о ЖК «Сибирь» 1. Проект благоустройства предусматривает планировку дворовой территории по принципу закрытого двора без машин. 2. Благоустройство комплекса учитывает все необходимые элементы для каждого жителя: интересные детские площадки, прогулочные маршруты, спортивные площадки и оборудование. Для старшего поколения — спокойная зона отдыха. И везде хорошее освещение. 3. В озеленении используют порядка 1 тыс. растений разных сортов и видов. Лиственные и хвойные деревья, массивы многолетников, красиво цветущие кустарники. Особый акцент на вечнозеленый пейзаж и сменяемость красок природной палитры в разное время года. 4. В жилом комплексе планируют построить еще семь жилых домов из железобетона с максимальной высотой 17 этажей. Также, для удобства жителей, будет построен стоящий отдельно паркинг. 5. Построят два детских сада и школу.

Застройщик ООО «СЗ «СОЮЗ-­СЕВЕР».

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