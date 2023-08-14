Все хотят, а есть только в Дружбе. История уникального жилищного проекта в алтайской глубинке

До конца 2023 года в маленьком селе Дружба Целинного района должны построить четыре новых жилых дома, в 2024-ом — еще семь. Со временем же здесь вырастет целая улица. Постепенно обживаться будут сотрудники местного сельхозпредприятия, а еще врачи, учителя и работники культуры — те, кто претендуют на улучшение жилищных условий. Подоб­ного нигде больше в Алтайском крае нет. Читайте, как на пустыре появился уникальный микрорайон.

В качестве пролога

Дружба — село небольшое, всего около 650 жителей. Из главных достопримечательностей — зона отдыха на берегу реки Марушка и мясоперерабатывающий завод. Отсюда по всей России разъезжается знаменитая алтайская мраморная говядина.

А еще здесь три футбольных поля и сам футбол, возведенный в ранг игры-фаворита.

С заместителем главы Целинного района Андреем Артамоновым мы встретились на окраине села. По одной стороне идет дорога, ведущая на производство, по другой — цветут поля гречихи. Между ними растянулась стройка.

Зона отдыха в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

В 50-е годы прошлого века Дружба образовалась вокруг откормочного совхоза. Дома были сплошь барачного типа, малогабаритные — как правило, это две комнаты, кухня, посередине печка. Все. Так люди и продолжают жить. Пока.

«Вот здесь, где мы с вами и стоим, будет проходить асфальтированная улица нового микрорайона», — начинает Артамонов.

2018 год. Первые замыслы

В тот год никакой грандиозной стройки в Дружбе не было, зато была в соседних Бочкарях. Именно там впервые в Целинном районе начали за государственный счет обустраивать микрорайон.

В Бочкарях. Анна Зайкова, altapress.ru.

По программе устойчивого развития сельских территорий заложили улицу с дорогой, освещением и всеми коммуникациями. Предполагалось, что строить жилье за свой счет здесь будут переезжающие в Бочкари работники социальной сферы и местного пивзавода.

Этой историей тогда заинтересовались в Дружбе. В хозяйстве «Вирт», главном в селе, на тот момент уже запустили цех по разделке говядины, задумались о новой мельнице. Людей не хватало.

«Кадровый вопрос здесь стоит не менее остро, чем в Бочкарях. Попробуйте-ка заманить специалиста с семьей вот в такую избу, — говорит Андрей Артамонов, указывая на старенький покосившийся домик. — Не получится».

Село Дружба Целинного района. Источник: Анна Зайкова. Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова, altapress.ru. Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

2019 год. Проект и его корректировки

Инженерную инфраструктуру в Дружбе начали проектировать в 2019 году. На это из краевого бюджета выделили 9 млн рублей.

Планы были грандиозные — 42 земельных участка под индивидуальное строительство, освещение, водопровод, котельная, плюс крытый бассейн.

Скажем сразу, с бассейном не срослось. В Москве посчитали, что такой объект для 650 жителей Дружбы — это многовато. Проект быстро пересмотрели и заложили в него компактный спортивный комплекс.

Микрорайон в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

В конце 2019 года снова незадача — изменились подходы госпрограммы. Вместе с названием в документе, определяющем, как будут развиваться сельские территории, поменялось много чего еще. Планы в Дружбе тоже пришлось корректировать.

2020-2021 годы. Начало строительства

2020 год стал принципиально важным, принято решение о выделении 116 млн рублей на инженерную инфраструктуру будущего микрорайона. Работы предполагались серьезные: строительство теплосетей, водопровода, сети пожаротушения, проведение освещения и электроснабжения.

Новой мощной котельной в Дружбе должно было хватить на микрорайон, соцобъекты и все производство «Вирта».

Найти подрядчика удалось с первого раза. Только он зашел на объект — цены на металл как взбесились и полезли вверх.

Микрорайон в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

«Представьте, а у нас ведь все работы металлоемкие. Надо отдать должное краевому минстрою и минсельхозу. Нам удалось оперативно увеличить лимиты финанирования и стоимость проекта», — рассказал Андрей Артамонов.

Первые три дома в микрорайоне появились в том же 2021 году. Все они типовые, одноэтажные, наверху есть мансарда. Площадь жилья составила 76 кв. м. Сейчас в них живут работники сельхозпредприятия.

Надо сказать, строительство жилья в Дружбе начинается с подбора будущих жильцов. Главный критерий — они должны быть нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Микрорайон в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Получают жилье люди по договору социального найма. Уже через пять лет дом можно выкупить за 10% от первоначальной стоимости, а если семья проживет 10 лет — за 5%.

Желающие на заселение расписаны вплоть до 2024 года. В один из новых домов въехал вместе с семей ветеринарный врач, который работает в хозяйстве. В следующем году начнут обживаться работники социальной сферы.

«Точно знаю, что приедут будущие сотрудники Дома культуры. Молодые, энергичные, с молодежью работают», — рассказал Артамонов.

Микрорайон в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

2022-2023 годы. Укрупнение

Инженерная инфраструктура в микрорайоне полностью готова. Нынешней зимой, например, в котельной провели пусковые работы, сейчас готовят необходимые документы.

В этом году строить в Дружбе будут дома уже просторнее — почти 120 кв. м. У них предполагается монолитный фундамент с гидроизоляцией и защитой от промерзания, который снаружи должен быть облицован цокольной плиткой «под камень».

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка. Стены подрядчик выполнит из многослойных теплоэффективных блоков с утеплителем и облицовкой из тяжелого бетона.

Микрорайон в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Кровля запроектирована двускатная, с пароизоляцией и гидроветрозащитой.

Внутри коттеджа предусмотрен тамбур, кладовая, совмещенный санузел, три спальни, огромная кухня-гостиная. В изолированном блоке — гараж и котельная.

Жилье в Дружбе практически полностью возводят за государственный счет. Большую часть необходимой суммы вносит федеральный и краевой бюджет. То, что больше прописанных законодательством лимитов, добавляет муниципалитет и хозяйство «Вирт».

Средняя стоимость дома с отделкой, мебелью и подведенными коммуникациями составляет около 7 млн рублей. Может быть и больше — все зависит от желания новоселов.

Микрорайон в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

«Знаю, что тут в некоторых домах и полы с подогревом есть, — рассказывает Андрей Артамонов. — Хорошо ведь, когда такие возможности созданы. Жить хочется».