Все для людей и природы. Крестьянское хозяйство «Сатурн» отпраздновало 30-летний юбилей

С чего все начиналось
Крестьянское хозяйство «Сатурн» появилось весной 1993 года в селе Горновом и занимается растениеводством. На полях выращивают пшеницу, овес, ячмень, рапс, лен, гречиху и горох. В следующем году в планах заняться соей. В основном ориентируются на внутренний рынок, преимущественно на Алтайский край.
Начиналось все с 450 га земли, семи сотрудников и кредитов под 213% годовых. Но за эти годы предприятие сильно выросло, приобрело современную технику: комбайны, косилки, посевные комплексы, тракторы и ликвилайзеры.
Инфографика:
- 30 лет успешной деятельности
- 23 человека работают в крестьянском хозяйстве
- 40 лет — средний возраст сотрудников
- 3 000 га посевных площадей.
- В этом году для посевной и уборочной кампаний потребовались:
- 4 трактора
- 4 комбайна
- 3 грузовых автомобиля
- 2 посевных комплекса
- 2 самоходных опрыскивателя
- 2 самоходные косилки
- 2 ликвилайзера
Построили и запустили современный мехток, растворный узел для смешивания жидких удобрений. Возвели современный элеватор для хранения продукции, складские помещения, сушилку. В перспективе — перейти с производства сырья на выпуск готовой продукции.
В честь 30-летнего прогресса в селе устроили праздник, который начался дружеским волейбольным матчем между сотрудниками КХ и учениками Горловской школы. После рабочие собрались в Доме культуры, который селу подарил «Сатурн», для них исполняли душевные песни о России и Алтае, поздравляли с юбилеем, угощали домашней едой и, конечно, праздничным тортом.
Сберечь природу
Название «Сатурн» давно на слуху из-за применения природосберегающих технологий. С 2010 года хозяйство работает по нулевой технологии возделывания земли No-Till.
Недостаточно просто иметь плодородную землю, нужно ее грамотно использовать. При No-Till ((англ. не вспахивать) почва механическими орудиями не обрабатывается, поверхность ее укрыта растительными остатками, а посев возделываемых культур производится сеялками прямого сева», — говорит Марина Беломытцева.
Актуально то, что почва не разрушается: напротив, со временем она структурируется: усиливаются водопроницаемость и биологическая активность, накапливаются органические вещества. Таким образом, останавливается процесс деградации почвы, происходит защита от ветровой эрозии. Кроме того, технология позволяет уменьшить потребность в технике, а значит — увеличивает срок ее службы, экономит топливо и выброс вредных веществ в атмосферу.
Вызовы погоды
В этом сезоне хозяйство столкнулось с вызовами природы: во время посевной дождей не было вообще, а во время уборки урожая, наоборот, заливало.
Убирали сырое зерно, оно проходило через мехток и сушилку. Но в целом мы справились, убрали все до зернышка, высушили и отправили на хранение. Урожай все равно получили неплохой. Еще и благодаря тому, что Марина Петровна уделяет большое внимание уборке и всегда находится в поле, — говорит управляющий «Сатурном» Алексей Надеин.
Социальная деятельность
Во многом «Сатурн» поддерживает государство. Организация получает краткосрочные и инвестиционные кредиты по льготной ставке. В хозяйстве получили субсидии по несвязанной поддержке на 1 га посевной площади, субсидирование на развитие предпринимательства от управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, субсидирование на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, а также заем по льготной процентной ставке от МКК Фонд финансирования.
Активно ведет «Сатурн» и социальную деятельность. Участвует в программах партисипаторного бюджетирования: в этом году завершили строительство спортивной площадки и открыли ее. А сейчас участвует в софинансировании строительства игровой площадки для детей.
Также прошло открытие памятника воинам-фронтовикам, оказывается помощь детсаду, школе, клубу. «Сатурн» помогает администрации села в хозяйственных вопросах и проведении праздников.
Мой супруг — основатель «Сатурна» Александр Беломытцев — на собственные средства построил и подарил селу Горновое Дом культуры, — здание, в котором жители деревни с удовольствием проводят досуг, — делится Марина Беломытцева.
Значимость предприятия отметил глава Троицкого района Виктор Журавлев:
Роль «Сатурна» в развитии района очень важна. Хозяйство не только добивается стабильно высокой урожайности каждый год, но и помогает нам решать социальные вопросы. Марина Петровна лично делает на этом упор.
Александр Вайс,
исполнительный директор Союза крестьянских хозяйств Алтайского края, присоединился к поздравлениям:
Я бы хотел отметить социальную значимость предприятия. Можно сказать, что «Сатурн» — селообразующая организация. Марине Петровне досталось хозяйство с уже высокими показателями, но останавливаться на этом она не собирается и продолжает развиваться сама и развивать хозяйство.
Теплые слова произнес и начальник управления сельского хозяйства в Троицком районе Олег Линник:
Сегодня еще раз хочу поздравить сотрудников и руководителя «Сатурна» с юбилеем. За 30 лет ваше КХ стало флагманом нашего района, другие хозяйства ориентируются на вас в применении новых технологий и использовании современной техники. За это хочется выразить огромную признательность вашему коллективу.
Молодые ребята
Сотрудники «Сатурна» — преданные люди, которые привязаны к хозяйству и коллективу. Например, Алексей Корягин, механизатор-комбайнер, намолотил больше всех в этом году.
Я в «Сатурне» уже точно больше шести лет. Пробовал работать в городе, но зарплаты несоизмеримы с тем, что я получаю здесь. С руководством сложились хорошие отношения, в коллективе приятная атмосфера. Мы друг другу помогаем, если нужно, никого не бросаем. Можем подменить кого-то, потому что знаем нюансы работы на всех видах техники, которые есть у нас в хозяйстве, — говорит Алексей Корягин.
Евгений Степкин, водитель КамАЗа, говорит, что работал в «Сатурне» несколько лет, а потом переехал, и пришлось уволиться. Но назад тянуло. И когда через некоторое время пригласили обратно, без раздумий согласился.
Дали служебную машину, мне ее заправляют, так и езжу сюда на работу. Коллектив здесь слаженный, дружный. Работа, конечно, бывает тяжелая, но нам обеспечивают хорошие условия. Большое спасибо Марине Петровне, что во всем нам помогает, в том числе и финансово, — говорит Евгений.
Управляющий хозяйством Алексей Надеин говорит, что в «Сатурне» работает два года. Перед трудоустройством встретился с руководительницей, которая рассказала о перспективах и фронте работ. И понял, что остается.
При этом Алексей тоже не местный. Сам из Завьяловского района, но домой ездит только на выходные, а живет в Горновом, в общежитии, предоставленном хозяйством. В перспективе планирует переехать поближе к работе.
В коллективе 80% — молодые ребята — от 25 до 40 лет. Всегда помогаем друг другу, уважение есть к каждому. Руководитель нас тоже хорошо поддерживает, — признается управляющий.
Сама Марина Беломытцева постоянно растет как руководитель: закончила школу фермеров при АГАУ, получила диплом алтайского филиала академии РАНХиГС по губернаторской программе подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае. А также посещает выставки и различные семинары для обмена опытом с коллегами.