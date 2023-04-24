25 апреля
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Экономика

Водоканал назвал лучших плательщиков среди УК и предприятий по итогам первого квартала 2023 года

«Росводоканал Барнаул» подвёл итоги соблюдения платёжной дисциплины управляющими компаниями и юридическими лицами в первом квартале 2023 года. Средний процент оплат УК на 1 апреля 2023 составил 103,15%, юрлиц — 97,6%.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул».

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали ООО «УК «Лига» с процентом оплаты 105,47%, второе место у ООО УК «ЖЭУ-24» — 103,38%, тройку лидеров замыкает ООО «Городской департамент ЖКХ» — 100,44%. Четвертое место заняла УК «Венета» — 100,43%.

Среди предприятий лидерами стали АО «Барнаульская генерация» — 101,6% и ООО «БТК Текстиль» — 100%.

Полная и своевременная оплата наших услуг очень важна для предприятия — полученные средства идут на реализацию мероприятий по обновлению и развитию систем водоснабжения и водоотведения города и пригорода. Мы благодарны добросовестным плательщикам и призывам всех наших абонентов равняться на лидеров списка, — заявил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

В течение недели предприятие объявит рейтинг управляющих компаний-должников по итогам первого квартала 2023 года.

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