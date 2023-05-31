Власть создает условия для развития. Виктор Томенко — о состоянии экономики и многом другом

Вопреки общероссийским тенденциям, в Алтайском крае растет валовый региональный продукт и промышленное производство, а аграрный сектор и вовсе демонстрирует рекордные показатели. Зависимость от импорта для региона оказалась не критичной, и даже санкции не подкосили хозяйство Алтая. Эффективность управленческой команды субъекта даже отметил президент РФ Владимир Путин. Подробности — в эксклюзивном интервью губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Алтайская экономика

— Расскажите о текущем состоянии экономики края. Как на нее повлияли пандемический и санкционный кризисы?

— Пандемия и санкции, конечно, не могли не повлиять на состояние экономики. Нарушились отлаженные связи, логистические цепочки — о сложностях говорилось уже неоднократно. Но это влияние не было для нас критичным, а по некоторым направлениям простимулировало поиск новых возможностей. Сейчас региональная экономика устойчива, основные показатели социально-экономического развития — положительные.

По итогам 2022 года удалось не допустить снижения ВРП, даже обеспечить небольшой прирост по отношению к уровню 2021 года — 1% в сопоставимых ценах, в то время как в среднем по России фиксируется снижение ВВП на 2,1%. По оценке, в номинальном выражении ВРП достиг почти триллиона рублей, а за последние три года (2020-2022) увеличился в 1,6 раза.

Безусловно, введенные внешнеторговые ограничения внесли коррективы в работу алтайских компаний. Но комплексная поддержка на федеральном и региональном уровнях помогла стабилизировать ситуацию и поддержать бизнес.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

— Появились ли у нас какие-то точки роста?

— Промышленность формирует около четверти экономики края. По итогам 2022 года ее прирост составил почти 2%, при этом в целом по России отмечено снижение на 0,6%. В текущем году рост в промышленности сохраняется — по итогам I квартала индекс промышленного производства составил 105,7% (по России — 99,1%).

Второй год подряд фиксируется рекордный объем производства сельскохозяйственной продукции. В 2022 году он составил почти 270 млрд. рублей. 80–85 % произведенного в регионе продовольствия мы отправляем за пределы края.

Губернатор Виктор Томенко и руководитель крайпотребсоюза Виктор Красилов. Пресс-служба губернатора Алтайского края.

— А как чувствует себя сфера туризма?

— Два ковидных года повлияли на ее показатели, но уже в 2022 году турпоток превысил допандемийный уровень и составил более 2 млн человек. Это почти на 20% больше, чем в 2021 году.

Интерес к Алтайскому краю, спрос на отдых в нашем регионе растет. Сегодня мы реализуем большое количество инвестиционных проектов в сфере туризма, что поможет привлекать в регион дополнительно более 210 тыс. гостей ежегодно, будет создано около 2 000 новых рабочих мест.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

— Чего экономике Алтая не хватает для серьезного рывка?

— Условия для серьезного рывка — это стартовые позиции и имеющиеся ресурсы. Мы развиваемся поступательно и используем все возможности для того, чтобы обеспечить прирост по всем основным направлениям. Рывок эффективен при достижении «коротких» целей. Или в такой ситуации: появились дополнительные ресурсы — их сосредоточили на одном направлении и получили колоссальный рост.

Но если речь идет о комплексном развитии, работают другие механизмы. Мы создаем условия для привлечения инвестиций в регион, которые и являются базой для роста. В 2022 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 102,6 %. В всего за три года в экономику края вложено почти 400 млрд рублей.

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко. Анна Зайкова.

Программы развития региона

— В следующем году завершаются национальные проекты. Есть ли на данный момент понимание, что придет им на смену?

— Национальные цели развития России до 2030 года у нас определены Указом №474 президента России. Поэтому с окончанием нацпроектов работа по этим направлениям не заканчивается. У нас есть долгосрочные цели, но на определенном этапе происходит корректировка механизмов их достижения. С прошлого года это госпрограммы, основанные на принципах проектного управления.

Механизм госпрограмм перезапущен на федеральном уровне в 2022 году. В текущем году аналогичная работа начата и на региональном уровне. Это позволит не только синхронизировать федеральные и региональные задачи, но и обеспечит координацию всех уровней власти по достижению национальных целей.

По каждому направлению мы заключаем соглашения с федеральным правительством, которые и определяют контуры нашей совместной работы до 2025 года.

Виктор Томенко Анна Зайкова

— У Алтайского края есть индивидуальная программа развития. Как продвигается ее реализация и насколько она оказалась эффективной?

— Действительно, названную вами программу стоит выделить особо — она была разработана с учетом индивидуальных потребностей региона, в дополнение к действующим государственным программам и национальным проектам. Такую поддержку получили всего 10 регионов, и эффективность ее выполнения находится на особом контроле федерального правительства.

С начала реализации программы все запланированные мероприятия выполнены. Дополнительные ресурсы — а ежегодно из федерального бюджета выделяется по 1 млрд рублей — мы направили на развитие инфраструктуры и стимулирование экономического роста в регионе. Мы существенно увеличили объем капитализации фондов развития Алтайского края и Алтайского фонда финансирования предпринимательства. С участием займов, выданных этими фондами, начата реализация более 50 инвестиционных проектов.

Более 480 субъектов малого и среднего предпринимательства получили компенсацию за приобретенное оборудование. С помощью программы мы расширили возможности поддержки производства, с опережением выполняются задачи по инвестициям. В целом за четыре года привлечено свыше 8,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создано более 2,4 тыс. рабочих мест.

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко. Анна Зайкова.

Импортозамещение и санкции

— Исследователи ВШЭ недавно поместили Алтайский край в середину рейтинга регионов РФ по импортозависимости. Каковы перспективы импортозамещения в крае?

— Нахождение Алтайского края в середине рейтинга — на 44 месте — говорит о том, что региональная промышленность не имеет критической зависимости от импортных поставок и технологий.

В зоне максимального риска оказались регионы с высокой долей обрабатывающей промышленности в ВРП, высоким уровнем инновационного развития. При этом санкционные ограничения в меньшей степени ощущаются в регионах, ориентированных на местные рынки.

Виктор Томенко и Людмила Григоричева на открытии лечебно-реабилитационного центра "Территория здоровья". Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Алтайские предприятия активно вовлечены в процесс импортозамещения. С учетом того, что предприятия региона в основном являются поставщиками комплектующих, их проекты направлены не только на снижение их зависимости от импорта, но и на снижение импортозависимости тех заводов, на которые они поставляют свою продукцию.

По данным ВШЭ, высокая доля импорта из государств, объявивших в отношении нашей страны санкции, зафиксирована в производстве резиновых и пластмассовых изделий (18%). В Алтайском крае крупные предприятия этой отрасли острой зависимости от импорта из европейских государств не испытывают. Незначительную долю химических компонентов, необходимых при производстве продукции, приобретают в странах Азии либо по параллельному импорту.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

— А как обстоит дело со станками и оборудованием?

— Промышленные предприятия региона используют в производстве преимущественно зарубежное оборудование, в том числе европейское. Они переориентировались на поставки от отечественных производителей, а также из Китая, Индии и других дружественных стран. Безусловно, алтайские компании готовы наращивать сотрудничество по оборудованию с отечественными компаниями, если оно будет соответствовать требуемым техническим характеристикам.

Также алтайские предприятия вынуждены закупать импортные электронные компоненты из-за отсутствия альтернатив на отечественном рынке. Но все они, несмотря на санкционное давление, продолжают производственную деятельность. Ни одно не остановило выпуск продукции из-за отсутствия поставок сырья или компонентов из недружественных стран.

Виктор Томенко Анна Зайкова

— Насколько сильно повлияли на алтайскую экономику антироссийские санкции? Нарастает ли негативный эффект от них или уже достиг своего предела?

— Антироссийские санкции оказали влияние на экономику региона, как и на российскую экономику в целом. Опыт работы бизнеса в рыночных условиях, а также оперативно принятые на федеральном и краевом уровне меры по стабилизации ситуации позволили перестроить региональную экономику и не допустить ее падения. Предприятия активизировали работу по импортозамещению, в короткие сроки пересмотрели инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с зарубежными партнерами.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 267,5 млрд рублей, индекс производства — 103,8%, получен рекордный урожай зерновых, масличных культур. Сохранены лидирующие позиции в Российской Федерации по производству муки, крупы. Ввод жилья превысил 920 тыс. кв. м, что на 15,7% больше среднего пятилетнего уровня. На развитие экономики направлено 145,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

В текущем году положительная динамика основных социально-экономических показателей в крае сохраняется. Говорить о нарастании негативного эффекта антироссийских санкций на экономику региона не приходится. Однако внешнее давление не ослабевает, поэтому работа по адаптации региональной экономики будет продолжена.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

Особенности управления Алтайским краем

— Вам довелось возглавлять правительство как промышленного региона — Красноярского края, так и аграрного — Алтайского. Чем они отличаются с точки зрения управления? Каковы особенности управления аграрным регионом?

— Сравнивать регионы некорректно, у них разная история, разные условия для развития, в том числе климатические. Алтайский край никогда не был только аграрным, он изначально формировался как регион с промышленной добычей и переработкой полезных ископаемых. Вспомните, что известный инженер-«механикус» Иван Иванович Ползунов изобрел первую в мире паровую машину именно на Алтае для нужд развития промышленности.

Подросток, работающий у станка. Фото предоставлено пресс-центром АО «Барнаултрансмаш»

Много лет край развивался как горнозаводской округ, и только в 19 веке у нас началось масштабное развитие сельского хозяйства. Аграрная слава постепенно крепла: этому способствовали сначала столыпинские реформы, затем поднятие целины. Сегодня за регионом справедливо закрепилось звание сибирской житницы, промышленного центра. А в последние годы Алтайский край приобрел достаточно большой вес как туристический регион.

Принципы государственного управления едины для всех регионов России, но особенности каждой территории, конечно же, учитываются. Власть везде создает условия для развития. Чтобы росли доходы жителей, развивалась инфраструктура, появлялись новые рабочие места. А с другой стороны, государство большое внимание уделяет регулированию отношений в экономике, социальной сфере, общественной жизни, политике.

Трактор Ростсельмаш 2375. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

—Как вы оцениваете деятельность своей команды? За последние годы ее покинули несколько министров. В случае вашего переизбрания на второй срок планируете ли новые кадровые перестановки? Насколько, вообще, остро стоит проблема управленческих кадров и как вы думаете ее решать? Рассматриваете ли вариант привлечения специалистов из других регионов? Может быть, того же Красноярского края?

— Коллеги, которые по моему приглашению приехали работать из других регионов, давно стали коренными жителями Алтайского края. А ротация кадров — это нормальный процесс в любой управленческой команде. Удалось сформировать работоспособную команду, которая обеспечивает устойчивое социально-экономическое положение Алтайского края. Это в ходе нашего последнего общения отметил даже Президент Владимир Владимирович Путин. Но в целом я стараюсь опираться на местные кадры.

Кадровый вопрос я бы не сужал до управленческой сферы. Многие отрасли испытывают потребность в квалифицированных специалистах, и мы решаем эти проблемы за счет как федеральных программ, так и за счет усилий на краевом и муниципальном уровнях.

На заседании рабочей группы правительства АК. Антон Федотов. Altairegion22.ru

— Когда вы приступили к управлению регионом, вы внедрили практику выездных совещаний правительства в районах края, посвященных решению вопросов не в отдельных отраслях, а сразу комплексно по территориальному принципу. Эта практика была прервана из-за пандемии. Планируется ли ее возобновить? Или найдены более эффективные форматы?

— Организация масштабных выездных совещаний актуальна для тех территорий, где сформировался комплекс проблем. Справедливости ради надо сказать, что такие в крае есть.

Пандемия заставила нас по-новому взглянуть на возможность использования онлайн— формата. Но сейчас выездная работа возобновилась и активно ведется. Я стараюсь каждую неделю выезжать в наши города и районы. Рабочая программа формируется так, чтобы посмотреть все аспекты жизни — и социальную сферу, и жилищно-коммунальное хозяйство, и аграрный сектор, и производство.

В Алтайском районе Алтайского края. altayrealt.ru

Международный контур

— Ощущается ли в Алтайском крае пресловутый разворот на Восток? Какие страны Азии начали проявлять или наращивать интерес к партнерству с предприятиями нашего региона?

— Если говорить о переориентации международных связей, то для нашего края страны Азии и государства ЕАЭС и так являются основным направлением международного сотрудничества. Внешнеторговые операции в 2022 году осуществлялись с партнерами из более 100 стран дальнего и ближнего зарубежья. При этом торговля с Казахстаном, Белоруссией и Китаем (первая тройка внешнеторговых партнеров региона) обеспечила почти 70% стоимостных объемов внешнеторгового товарооборота.

График, ручка, очки. Фото: freepik, автор pressfoto.

География стран экспорта наших товаров не претерпела глобальных изменений, в основном, это по-прежнему Казахстан, Беларусь, Китай, Узбекистан, Монголия. Доля экспорта во внешней торговле у нас традиционно колеблется в диапазоне 60-70%. Треть объема внешнеторгового товарооборота края приходится на Казахстан.

Он занимает первое место в структуре экспорта алтайского сельхозмашиностроения. Сегодня в регионах Казахстана работают десятки дилеров алтайских предприятий. Сложились крепкие кооперационные связи с предприятиями энергетики Казахстана, мы поставляем им котельное оборудование. Металлургические предприятия закупают у нас коксохимическую продукцию. Пользуется спросом также продукция алтайских вагоностроителей и продовольственные товары.

Виктор Томенко на заседании правительства Алтайского края по итогам 2021 года. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

— А каковы отношения с более отдаленными странами Азиатско-Тихоокеанского региона?

— В условиях текущей внешнеполитической ситуации мы принимаем меры по активизации сотрудничества со странами АТР. Традиционными партнерами Алтайского края в этом секторе являются Китайская Народная Республика и Монголия. В условиях торгово-экономических и финансовых санкций по объему товарооборота КНР в 2022 году заняла первое место среди стран дальнего зарубежья и третье место среди всех стран — внешнеторговых партнеров Алтайского края.

Китайские партнеры также проявляют инициативу по активизации двусторонних контактов. В августе прошлого года мы провели онлайн-встречу «Алтайский край РФ и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР: диалог дружбы и сотрудничества». С нашей стороны работу возглавлял я как председатель правительства края, со стороны наших партнеров — председатель народного правительства СУАР КНР Эркин Тунияз.

Форум Россия-Монголия Екатерина Карзова

Мы говорили в целом о развитии сотрудничества. А также о том, что нужно формировать новые транспортные коридоры, поддерживать инфраструктурные проекты. Логистические цепочки нарушились, поэтому нужно оперативно переориентировать мировые товарные потоки.

Эркин Тунияз поддержал нашу инициативу по оказанию содействия скорейшему открытию транспортного коридора через территорию Западной Монголии по маршруту АН-4 на участке «Ташанта (Россия) — Такешикан (КНР)». С сентября 2022 года через МАПП «Ташанта» пошли экспортные и импортные поставки товаров в направлении КНР.

Форум Россия-Монголия Екатерина Карзова

— С кем еще Алтай плотно взаимодействует, помимо Китая?

— Правительство Алтайского края уделяет особое внимание сотрудничеству с Монголией. Она традиционно входит в десятку основных наших внешнеторговых партнеров. При этом доля российского экспорта в торговом обороте составляет 99%. С монгольскими партнерами мы также активизировали работу, их делегация приезжала к нам в 2022 году.

В марте в рамках официального визита в Республику Индия делегация Алтайского края презентовала экономический потенциал нашего региона. Итогом визита стали договоренности о наращивании сотрудничества и ответном визите индийских партнеров в наш регион этим летом.

Индия. CC0

Поэтому могу заверить: основные внешнеторговые потоки сохранены. В целом в 2022 году внешнеторговый оборот края вырос почти на 13%. Почти 60% от внешнеторгового оборота приходится на вывоз продукции за рубеж.

Объем экспорта предприятий Алтайского края в 2022 году вырос почти на 7% по сравнению с предыдущим годом, в том числе несырьевого неэнергетического экспорта — на 5,1%. Удалось сохранить и количество региональных организаций, осуществляющих вывоз товаров за рубеж. Мы оцениваем количество экспортеров на уровне 1,3 тыс. по предварительным итогам 2022 года.

Копилка, графики. Фото: freepik.

В здоровом теле — здоровый дух

— Жители высказывают крайнее недовольство процессом оптимизации системы здравоохранения. Можно ли обратить этот процесс вспять (если да, то как)? Или он неизбежен (если неизбежен, то почему)?

— Оптимизация здравоохранения в крае началась и проходила задолго до того, как я стал губернатором. В середине 2018 года, когда я возглавил регион, у жителей уже было огромное количество претензий. Я объявил сразу: мы не будем дальше заниматься оптимизацией как таковой. Это слово держу и сегодня.

Медицина. http://zdravalt.ru/

В период пандемии система здравоохранения пережила настоящий шок, работала с огромными перегрузками, она была вынуждена перестраиваться для спасения людей. Таких потрясений в медицине не было десятки лет. Но уже в 2022 году мы вернулись к нормальному режиму работы, а учреждения — к своему профилю.

В некоторых единичных ситуациях мы были вынуждены закрывать медучреждения из-за их аварийного состояния. Пациенты временно наблюдались в других учреждениях, пока в поликлинике или больничном корпусе шел ремонт. После завершения работ, люди вновь стали наблюдаться по месту жительства или там, где они привыкли и где им удобнее. В некоторых учреждениях ремонт только предстоит сделать, но пациенты и туда обязательно вернутся.

Современная медицина. freepik.com/rawpixel.com

Были случаи, когда в небольших медучреждениях из-за отсутствия медицинского персонала, выхода на пенсию или болезни сотрудников приходилось также перестраивать работу: делать выездное обслуживание людей, привлекать мобильные ФАПы или что-то еще.

Хочу также отметить, что никогда структурные изменения не касались места оказания помощи, а затрагивали только административно-управленческий персонал. Все организации, куда люди приходят получать медицинскую помощь, остались на своем месте. За исключением, как я только что сказал, аварийных или случаев отсутствия медицинского персонала. Но такого, чтобы мы это делали ради какой-то оптимизации, не было. Это очень важно.

ФАП в поселке Куяган. Минздрав АК.

Более того: мы создаем новые структурные подразделения. С 2018 по 2022 годы в регионе построено 86 объектов здравоохранения. Среди них 72 ФАПа, 12 врачебных амбулаторий, большинство из которых открыты в селах. С 2018 года отремонтировали 758 медицинских структурных подразделений в 69 муниципалитетах. На это направили из краевого бюджета свыше 6,3 млрд рублей и почти 200 млн — из федерального бюджета.

Идет замена оборудования. За период с 2018 по 2022 годы было приобретено почти 11 тысяч единиц медицинской техники на сумму свыше 12 млрд рублей. Из 146 единиц закупленной «тяжелой» техники 89 единиц приобретены для нужд медицинских организаций районов и городских округов, в некоторых случаях произведена замена аппаратов со сроком использования более 20 лет.

Станция скорой помощи. Андрей Каспришин

С 2021 года по поручению Президента реализуем проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». За пять лет будут построены 129 новых медицинских объектов (часть из них взамен устаревших), а семь объектов появятся в населенных пунктах, где их раньше не было. В текущем году будет построено девять ФАПов и четыре врачебных амбулатории.

В удаленных населенных пунктах мы развиваем выездные и дистанционные формы работы. Между населенными пунктами курсируют девять передвижных комплексных центров: три маммографа, 2 флюорографа, мужской, женский, детский и многофункциональные центры.

ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт в с. Нижнечуманка. Министерство здравоохранения Алтайского края

Мы приняли решение усилить выездную работу. Теперь в районы на регулярной основе выезжают комплексные бригады узких специалистов, состав формируется по заявке конкретных ЦРБ.

Нельзя не сказать о работе мобильных ФАПов. Медицинские бригады «на колесах» формируются в зависимости от потребности. С 2018 года у нас работают 25 мобильных ФАПов, благодаря которым удалось усилить выездную работу в малонаселенные пункты. За это время выполнено почти 157 тысяч посещений. Мобильные ФАПы не только осуществляют медосмотры, диспансерное наблюдение и вакцинацию, но и предоставляют лекарства. В марте мы передали в медучреждения еще 15 мобильных ФАПов.

Для повышения доступности медицинской помощи в 2022 году закупили 110 электрокардиографов для центральных районных больниц, которые переданы в ФАПы или врачебные амбулатории.

Станция скорой помощи. Андрей Каспришин

— На спорт в Алтайском крае выделяется не особо много средств. При этом, направлений достаточно много. Как думаете, есть ли смысл в том, чтобы сосредоточить ресурсы на развитии какого-то одного-двух?

— Да, мы действительно создаем условия для развития и массового, и профессионального спорта. Поддерживаем и совсем юных спортсменов, и старшее поколение. Сейчас у нас активно развивается 104 вида спорта, из них в приоритете 24 базовых — утвержденных на основании приказа Минспорта России. По этим видам регион имеет хорошие показатели, которые имеют значение при выделении финансирования.

В крае официально аккредитованы 88 спортивных федераций, которые развивают в том числе не олимпийские виды спорта и формируют наши сборные команды. В 2023 году в состав сборных Алтайского края по различным видам спорта входят более 3,4 тыс. спортсменов, 165 спортсменов по 32 видам спорта входят в сборные команды России. Самые представительные виды — бокс, гребля, кикбоксинг, легкая атлетика, биатлон, рафтинг.

Соревнования по гребле на лодках-драконах 2022. Дарья Беркетова.

Если сосредоточить ресурсы на одном-­двум видах спорта, мы лишим поддержки других. Название федерального проекта, который у нас в стране реализуется: «Спорт — норма жизни». То есть, спорт — это не удел избранных, а норма жизни современного человека, поскольку от этого в целом зависит здоровье нации.

Объем выделяемых на развитие спорта средств определен нашими бюджетными возможностями. Можно выделить три основных направления финансирования в рамках региональной госпрограммы: «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни»; «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; «Развитие адаптивного спорта».

Чемпионат Алтайского края по мини-футболу. архив компании "АЛЬКОН"

Ежегодно мы стараемся увеличить финансирование отрасли. Если в 2017 году на эти цели было направлено 966 млн рублей, то в 2022 году — свыше 2 млрд рублей. На какие цели они пошли? На закупку спортивного оборудования и инвентаря, поощрение спортсменов и тренеров, проведение спортивных мероприятий, в том числе городских и сельских олимпиад, поддержку профессиональных клубов и команд, спортивных учреждений.

Предусмотрены средства на развитие адаптивного спорта, а также выплату субсидий на приобретение жилья спортсменам. Часть средств было направлено на реализацию проектов «Спорт — норма жизни» и «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)».

Каждый год увеличивается объем средств, выделяемых на проведение и организацию спортивно-тренировочных мероприятий. В 2017 году на это направлено 108 млн рублей, 2022 году — около 183 млн. Многие федерации активно привлекают спонсорские средства — это нормальная, хорошо зарекомендовавшая себя практика.

Алтайский спортсмен Сергей Каменский (посередине) взял золото Кубка России по пулевой стрельбе Алтайский спорт

Специальный вопрос

— А какие отношения со спортом лично у вас? И как вы предпочитаете отдыхать?

— Верно сказано, что лучший отдых — смена деятельности. С детства занимаюсь спортом — это хорошая привычка по жизни. Она помогла и определенные черты характера воспитать в себе, и сегодня помогает поддерживать хорошую форму и восстанавливать силы, чтобы лучше и качественнее работать.

Стараюсь заниматься спортом регулярно, это хороший элемент самодисциплины. Люблю утренние пробежки, если нет возможности заниматься на свежем воздухе — иду в спортзал. Это моя «обязательная программа», которая дает заряд бодрости на весь день. А разгрузить мысли и переключиться помогает чтение художественной литературы.