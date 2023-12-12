Высокая оценка. Почти 600 млн рублей получит Алтайский край из Резервного фонда на реализацию зерна

Алтайский край получит 580 млн рублей из Резервного фонда на реализацию зерна – это максимальная сумма, которая выделяется регионам решением председателя правительства РФ.

Как сообщил на прошлой неделе директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, в целом в последние годы наблюдается уверенная положительная динамика агропромышленного комплекса Алтайского края.

Такие показатели дают уверенность в том, что в крае надежная сырьевая база. При этом, аграрии думают и о переработке, чтобы реализовать товар с добавленной стоимостью. В условиях напряженной геополитической обстановки непросто работать, но Минсельхоз России делает все, чтобы поддержать те темпы, которые набрал российский агропромышленный комплекс. Решением председателя правительства РФ из Резервного фонда выделено дополнительно 10 млрд рублей на поддержку зернопроизводящих хозяйств нашей страны. Алтайский край получил максимальную сумму — 6% от 10 млрд, а именно 580 млн рублей. Совместными усилиями мы сделаем регион местом, где хочется жить и работать, — подчеркнул Роман Некрасов в ходе вручения краевых и государственных наград труженикам агропромышленного комплекса.

Между тем отдельно необходимо отметить, что реализация зерня напрямую связана с его качественными характеристиками. И Алтайский край в этом отношении демонстрирует по-настоящему достойные показали, подтверждая статус житницы Сибири.

В частности, об этом говорил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на торжественных мероприятиях, посвященных Дню работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Наш край прославлен в этой сфере и за счет богатых урожаев, и за счет качественной продукции: от круп до молока, от масла и сыра до мяса и хлеба. Хорошие, пусть и предварительные, результаты уходящего сезона — одного из наихудших по погодным условиям за последние десятилетия — говорят сами за себя. 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых, 1,5 млн тонн масличных культур, прирост по различным сферам животноводства и увеличение объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности — больше, чем на 12% за десять месяцев этого года, — подчеркнул глава региона.

При этом в настоящее время уже известно, в каких районах края фермеры смогли вырастить наилучшую пшеницу — главную зерновую культуру. По данным Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", под урожай 2023 года в Алтайском крае было высеяно почти 100 сортов пшеницы. Первые три места по популярности в регионе КВС Буран, Тобольская степная, Гранни. Также довольно большие площади полей аграрии засевали сортами Степная волна, Тобольская, Алтайская жница, Омская 36, Алтайская 75, Новосибирская 31.

Достойное место занимают сорта алтайской селекции: Юнион, Гонец, Лидер 80. Урожайность этих сортов у оригинатора составила более 45 ц/га. В Приобской лесостепи сорт Юнион показал рекордный для алтайских сортов урожай — 51 ц/га. Немногим меньше получена урожайность в Рубцовско-Алейской степи региона — 47 ц/га.

Жаркие и солнечные дни минувшего лета положительно повлияли на содержание белка в зерне, достойную клейковину.

В частности, высокий показатель клейковины (34-38%) зафиксирован в основном в Присалаирской (Красногорском, Солтонском, Кытмановском, Целинном районах), Приалейской (Егорьевском, Поспелихинском, Шипуновском районах) природно-экономических зонах нашего региона, а также в Завьяловском, Петропавловском, Косихинском, Родинском, Третьяковском, Михайловском, и Топчихинском районах.

По натурному весу добились высоких, лучших в Сибирском Федеральном округе результатов от 800 до 889 г/л Бийско-Чумышская (Зональный, Троицкий, Первомайский, Косихинский, Смоленский, Тальменский районы), Присалаирская (Кытмановский, Целинный, Тогульский, Солтонский, Заринский районы), Приалейская (Алейский, Егорьевский, Рубцовский районы) зоны, а также Павловский, Алтайский, Быстроистокский, Змеиногорский, Топчихинский, Хабарский, Ключевский, Табунский, районы.

В среднем же, по природно-экономическим зонам лучшее качество по пшенице выявлено в Приалтайской (Клейковина 25-27, ЧП 121-259, Натурный вес 705-765), Восточно-Кулундинской (Клейковина 26-27, ЧП 121-250, Натурный вес 730-763), Бийско-Чумышской (Клейковина 25-26, ЧП 129-244, Натура 737-765) зонах.

Лидерами по абсолютной массе выращенной озимой пшеницы стали Косихинский (30,7 тыс. т), Зональный (25,4 тыс. т), Смоленский (25,0 тыс. т), Тальменский (28,0 тыс. т), Первомайский (19,9 тыс. т) районы.

В целом же, по предварительным оценкам, около 80% пшеницы Алтайского края соответствует продовольственным классам.

Алтайские фермеры демонстрируют высокий сельскохозяйственный интеллект и умение быстро реагировать даже на самые непредсказуемые погодные условия. В предстоящие годы их ждут новые вызовы в свете растущего спроса на алтайский урожай от ближайших стран-соседей, но уже сейчас можно смело надеяться на не менее достойные качественные показатели, — подчеркивают в Алтайском филиале ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

Такую оценку полностью разделяет и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, подчеркивая: