12 января
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Экономика

Высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер, заявил Путин

Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске, указывает "Фонтанка".

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По мере решения вопросов инфляции позиция будет меняться.

Глава государства допустил, что рост экономики страны по итогам 2023 года может быть выше 3,5%. По его словам, российская экономика стала первой в Европе.

Ранее сообщалось, что Путин добирался от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе. При этом российский лидер удивился странному расположению местного аэропорта. Дело в том, что аэропорт находится с одной стороны залива, город — с другой.

Такое расположение Путин назвал «странноватым». Однако допустил, что при выборе такого места для аэропорта «наверное, был какой-то смысл».

Российский лидер накануне посетил Чукотку с рабочим визитом, в данный момент находится в Хабаровске. Визит в Якутию отменен из-за непогоды.

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