Везет тем, кто везет. Один из крупнейших заводов Алтая меняет собственника

Завод «Алтайвагон», одно из крупнейших промпредприятий Алтайского края, перешел под контроль группы «Талтэк», владеющей другим вагоностроительным заводом региона - «Барнаульским ВРЗ». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники. Переход прав собственности происходит в условиях благоприятной для вагоностроения конъюнктуры, но и на фоне чрезвычайных штрафов, которые «Алтайвагону» придется выплатить поставщику металлопродукции по решению суда.

Что произошло

100% акций «Алтайвагона», согласно порталу ФНС «Прозрачный бизнес», владеет корпорация «Алтаймаш», зарегистрированная по заводскому адресу.

И вот, как рассказали источники издания «Коммерсантъ», «Сибирский деловой союз» продает 75% «Алтаймаша» группе «Талтэк», владеющей, в частности, «Барнаульским ВРЗ».

Один из собеседников издания утверждает, что сделка закрыта. Другой - что она «глобально согласована, а ряд условий обсуждается». Источники издания оценивают актив с достаточно большим разбросом - от 15 до 23 млрд рублей.

"Алтайвагон". Минпромэнерго АК.

С чем связана продажа

Собеседники издания предположили, что причиной продажи могло стать сложное положение основателя СДС Михаила Федяева (он находится под следствием по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 году) и, с другой стороны, хорошая конъюнктура рынка.

2023 год был действительно удачным для вагоностроения - в Алтайском крае отрасль показала рост: плюс 18,5% за 11 месяцев в физическом объеме (данные по обоим предприятиям).

Оба предприятия в 2023 году поднялись в рейтинге крупнейших плательщиков налогов и сборов: «Алтайвагон» с пятого на третье место, «Барнаульский ВРЗ» - с 22-го на 21-е.

"Барнаульский вагоноремонтный завод". Минпромэнерго АК.

«Алтайвагон» сертифицировал вагон-платформу для перевозки контейнеров, рефрижераторный вагон, вагон-цистерну для нефтепродуктов и хоппер для зерна и других сыпучих грузов.

В то же время представители «Алтайвагона» отмечали и существенный рост себестоимости - стального литья, балок, швеллеров и др.

Кроме того, в 2023 году вступило в силу неприятное для «Алтайвагона» решение арбитража Москвы, согласно которому завод обязан выплатить штраф в пользу поставщика металлопродукции «Евраз ТК» в сумме 937 млн рублей.

Штраф присудили за не приобретение минимально гарантированного объема колес по 6 560 шт. ежемесячно. А уже в январе 2024 года «Евраз ТК» высудил у «Алтайвагона» еще один крупный штраф - более 456 млн рублей. Это решение еще не вступило в силу.

На последнем суде представитель «Алтайвагона» заявил, что штраф является для него чрезмерно высоким - он составляет 3,13% от балансовой стоимости активов «Алтайвагона». Таким образом, балансовая стоимость активов, по последним данным, 14,58 млрд рублей.

"Алтайвагон". Минпромэнерго АК.

Что изменилось

«Коммерсантъ» пишет, что гендиректором "Алтайвагона" уже стал Алексей Кунгурцев, бывший руководитель «Барнаульского ВРЗ». Эту информацию подтвердил источник altapress.ru.

По данным РЖД-партнер.ру, Кунгурцева уже представили сотрудникам «Алтайвагона». В ЕГРЮЛ изменения руководителей на «Алтайвагоне» и «Барнаульском ВРЗ» до сих пор не зафиксированы.

Алексей Кунгурцев. Фото: пресс-служба "Единой России"

Каковы последствия объединения

Негативных экономических последствий объединения не ожидается. По данным «Ъ», «Алтайвагон» и БВРЗ законтрактованы до конца года.

Эксперты прогнозируют стабильно высокий спрос на вагоны и в 2024 году, в том числе специализированные (хопперы, цистерны, полувагоны), которые производят оба завода. Впрочем, отмечаются и негативные факторы рынка: высокая ключевая ставка и нехватка кадров.

Объединение двух предприятий может даст синергетический эффект. Потенциал совместного производства оценивается в 16 тысяч вагонов в год. В 2022 году в Алтайском крае выпущено 9 658 вагонов на обоих предприятиях.

"Алтайвагон". Рубцовский филиал. Губернаторский визит. ВК/Алтайвагон-Рубцовский филиал.

На каких еще заводах Алтайского края сменился собственник

Перераспределение собственности в алтайской промышленности интенсифицировалось после начала спецоперации и введения международных санкций.

Вырисовывается тренд: концентрация промышленного капитала, переход ключевых предприятий под контроль крупных бизнес-структур (государственных или негосударственных), диверсифицированных промышленных холдингов.

Так, в 2022 году под контроль государства в лице госкорпорации «Ростех» перешел производитель двигателей для военной техники «Барнаултрансмаш», ранее находившийся под контролем частных лиц.

В продукции завода государство горячо заинтересовано. В 2023 году на предприятии стартовал крупный модернизационный проект, финансируемый, в основном, за счет федеральной субсидии (4,3 млрд рублей). Объем производства в прошлом году возрос в 2,5 раза, сообщили в минпромэнерго края.

Совместная выставка "Сибэнергомаш-БКЗ", «Дорогобужкотломаш» и ГК "ЕКС". aoeks.ru

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ» (Барнаул) был под контролем госкорпорации «ВЭБ». В конце августа его новым владельцем стало московская компания «Стройэнергоактив», выкупавшая его за 1,3 млрд рублей.

И вот, как объяснили в минпромэнерго, в 2023 году завод стал стратегическим партнером Группы компаний «ЕКС», которую ведомство называет системообразующим предприятием российской экономики и одним из ключевых участников рынка инфраструктурного строительства страны.

Завод «Кучуксульфат» (Степное озеро), который в 2022 году был изъят у частных лиц в пользу государства, в 2023 году купил за 10,36 млрд рублей. холдинг «Росхим». Теперь у него 100% акций завода. Сведений о каких-то крупных успехах пока нет, но сделаны заявлении о продолжении инвестиционной деятельности.

Шинный завод в Барнауле вновь заработал на полную мощность. Фото предоставлено компанией «Нортек».

Эта же группа компаний "Росхим" стала управляющей на двух предприятиях Барнаула - шинных заводах «Нортек» и «ЯШЗ-Авиа» (Барнаул). Но формально собственником «Нортек» остается ТПФ «Меркурий», «ЯШЗ-Авиа» - московская фирма «Развитие».

Что касается группы «Росхим», то она позиционирует себя как управляющая компания, объединяющая ряд химических производств по кластерному принципу.

Впрочем, утверждать, что тенденция концентрации промкапитала всеобъемлющая и неизбежная, слишком рано. Значительная часть крупных предприятий региона по-прежнему не входит в "периметр" государственных и негосударственных холдингов и корпораций.

Что мы знаем о группе компаний «Талтэк»

Группа компаний «Талтэк», согласно ее официальному сайту, объединяет три угольных разреза в Кузбассе общей мощностью 8,3 млн тонн угля, «Барнаульский вагоноремонтный завод» мощностью 3,5 тыс. вагонов в год, железнодорожного оператора «Талтэк транс» (собственный парк - 4,5 тыс. вагонов) и морской порт Кандалакша в Белом море.

Согласно информации Союза промышленников Алтайского края, производственная мощность «Алтайвагона» - около 10 тыс. вагонов в год.

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