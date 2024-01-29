29 января
Промышленность Алтая
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Экономика

Везет тем, кто везет. Один из крупнейших заводов Алтая меняет собственника

Завод «Алтайвагон», одно из крупнейших промпредприятий Алтайского края, перешел под контроль группы «Талтэк», владеющей другим вагоностроительным заводом региона - «Барнаульским ВРЗ». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники. Переход прав собственности происходит в условиях благоприятной для вагоностроения конъюнктуры, но и на фоне чрезвычайных штрафов, которые «Алтайвагону» придется выплатить поставщику металлопродукции по решению суда.

"Алтайвагон".
"Алтайвагон".
Минпромэнерго АК.

Что произошло

100% акций «Алтайвагона», согласно порталу ФНС «Прозрачный бизнес», владеет корпорация «Алтаймаш», зарегистрированная по заводскому адресу.

И вот, как рассказали источники издания «Коммерсантъ», «Сибирский деловой союз» продает 75% «Алтаймаша» группе «Талтэк», владеющей, в частности, «Барнаульским ВРЗ».

Один из собеседников издания утверждает, что сделка закрыта. Другой - что она «глобально согласована, а ряд условий обсуждается». Источники издания оценивают актив с достаточно большим разбросом - от 15 до 23 млрд рублей.

&quot;Алтайвагон&quot;.
"Алтайвагон".
Минпромэнерго АК.

С чем связана продажа

Собеседники издания предположили, что причиной продажи могло стать сложное положение основателя СДС Михаила Федяева (он находится под следствием по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 году) и, с другой стороны, хорошая конъюнктура рынка.

2023 год был действительно удачным для вагоностроения - в Алтайском крае отрасль показала рост: плюс 18,5% за 11 месяцев в физическом объеме (данные по обоим предприятиям).

Оба предприятия в 2023 году поднялись в рейтинге крупнейших плательщиков налогов и сборов: «Алтайвагон» с пятого на третье место, «Барнаульский ВРЗ» - с 22-го на 21-е.

&quot;Барнаульский вагоноремонтный завод&quot;.
"Барнаульский вагоноремонтный завод".
Минпромэнерго АК.

«Алтайвагон» сертифицировал вагон-платформу для перевозки контейнеров, рефрижераторный вагон, вагон-цистерну для нефтепродуктов и хоппер для зерна и других сыпучих грузов.

В то же время представители «Алтайвагона» отмечали и существенный рост себестоимости - стального литья, балок, швеллеров и др.

Кроме того, в 2023 году вступило в силу неприятное для «Алтайвагона» решение арбитража Москвы, согласно которому завод обязан выплатить штраф в пользу поставщика металлопродукции «Евраз ТК» в сумме 937 млн рублей.

Штраф присудили за не приобретение минимально гарантированного объема колес по 6 560 шт. ежемесячно. А уже в январе 2024 года «Евраз ТК» высудил у «Алтайвагона» еще один крупный штраф - более 456 млн рублей. Это решение еще не вступило в силу.

На последнем суде представитель «Алтайвагона» заявил, что штраф является для него чрезмерно высоким - он составляет 3,13% от балансовой стоимости активов «Алтайвагона». Таким образом, балансовая стоимость активов, по последним данным, 14,58 млрд рублей.

&quot;Алтайвагон&quot;.
"Алтайвагон".
Минпромэнерго АК.

Что изменилось

«Коммерсантъ» пишет, что гендиректором "Алтайвагона" уже стал Алексей Кунгурцев, бывший руководитель «Барнаульского ВРЗ». Эту информацию подтвердил источник altapress.ru.

По данным РЖД-партнер.ру, Кунгурцева уже представили сотрудникам «Алтайвагона». В ЕГРЮЛ изменения руководителей на «Алтайвагоне» и «Барнаульском ВРЗ» до сих пор не зафиксированы.

Алексей Кунгурцев.
Алексей Кунгурцев.
Фото: пресс-служба "Единой России"

Каковы последствия объединения

Негативных экономических последствий объединения не ожидается. По данным «Ъ», «Алтайвагон» и БВРЗ законтрактованы до конца года.

Эксперты прогнозируют стабильно высокий спрос на вагоны и в 2024 году, в том числе специализированные (хопперы, цистерны, полувагоны), которые производят оба завода. Впрочем, отмечаются и негативные факторы рынка: высокая ключевая ставка и нехватка кадров.

Объединение двух предприятий может даст синергетический эффект. Потенциал совместного производства оценивается в 16 тысяч вагонов в год. В 2022 году в Алтайском крае выпущено 9 658 вагонов на обоих предприятиях.

&quot;Алтайвагон&quot;. Рубцовский филиал. Губернаторский визит.
"Алтайвагон". Рубцовский филиал. Губернаторский визит.
ВК/Алтайвагон-Рубцовский филиал.

На каких еще заводах Алтайского края сменился собственник

Перераспределение собственности в алтайской промышленности интенсифицировалось после начала спецоперации и введения международных санкций.

Вырисовывается тренд: концентрация промышленного капитала, переход ключевых предприятий под контроль крупных бизнес-структур (государственных или негосударственных), диверсифицированных промышленных холдингов.

Так, в 2022 году под контроль государства в лице госкорпорации «Ростех» перешел производитель двигателей для военной техники «Барнаултрансмаш», ранее находившийся под контролем частных лиц.

В продукции завода государство горячо заинтересовано. В 2023 году на предприятии стартовал крупный модернизационный проект, финансируемый, в основном, за счет федеральной субсидии (4,3 млрд рублей). Объем производства в прошлом году возрос в 2,5 раза, сообщили в минпромэнерго края.

Совместная выставка &quot;Сибэнергомаш-БКЗ&quot;, «Дорогобужкотломаш» и ГК &quot;ЕКС&quot;.
Совместная выставка "Сибэнергомаш-БКЗ", «Дорогобужкотломаш» и ГК "ЕКС".
aoeks.ru

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ» (Барнаул) был под контролем госкорпорации «ВЭБ». В конце августа его новым владельцем стало московская компания «Стройэнергоактив», выкупавшая его за 1,3 млрд рублей.

И вот, как объяснили в минпромэнерго, в 2023 году завод стал стратегическим партнером Группы компаний «ЕКС», которую ведомство называет системообразующим предприятием российской экономики и одним из ключевых участников рынка инфраструктурного строительства страны.

Завод «Кучуксульфат» (Степное озеро), который в 2022 году был изъят у частных лиц в пользу государства, в 2023 году купил за 10,36 млрд рублей. холдинг «Росхим». Теперь у него 100% акций завода. Сведений о каких-то крупных успехах пока нет, но сделаны заявлении о продолжении инвестиционной деятельности.

Шинный завод в Барнауле вновь заработал на полную мощность.
Шинный завод в Барнауле вновь заработал на полную мощность.
Фото предоставлено компанией «Нортек».

Эта же группа компаний "Росхим" стала управляющей на двух предприятиях Барнаула - шинных заводах «Нортек» и «ЯШЗ-Авиа» (Барнаул). Но формально собственником «Нортек» остается ТПФ «Меркурий», «ЯШЗ-Авиа» - московская фирма «Развитие».

Что касается группы «Росхим», то она позиционирует себя как управляющая компания, объединяющая ряд химических производств по кластерному принципу.

Впрочем, утверждать, что тенденция концентрации промкапитала всеобъемлющая и неизбежная, слишком рано. Значительная часть крупных предприятий региона по-прежнему не входит в "периметр" государственных и негосударственных холдингов и корпораций.

Что мы знаем о группе компаний «Талтэк»

Группа компаний «Талтэк», согласно ее официальному сайту, объединяет три угольных разреза в Кузбассе общей мощностью 8,3 млн тонн угля, «Барнаульский вагоноремонтный завод» мощностью 3,5 тыс. вагонов в год, железнодорожного оператора «Талтэк транс» (собственный парк - 4,5 тыс. вагонов) и морской порт Кандалакша в Белом море.

Согласно информации Союза промышленников Алтайского края, производственная мощность «Алтайвагона» - около 10 тыс. вагонов в год.

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