В сентябре резко вырос спрос на льготную ипотеку

Грядущие изменения условий программ с господдержкой стали стимулом для жителей Сибири поспешить с решением квартирного вопроса. В сентябре льготные кредиты в банке оформили более 2,5 тысяч сибиряков, на 36% больше, чем в августе. Основной спрос клиентов пришелся на «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020», которые в совокупности заняли порядка 90% в общем количестве льготных сделок.

В сентябре мы зафиксировали резкий рост доли сделок в рамках госпрограмм в наших выдачах. Если в июле на льготную ипотеку приходилось 32% заключенных договоров, то в сентябре ее доля выросла до 48%. Ставки по госпрограммам остаются однозначными, поэтому жители региона стремятся зафиксировать более низкий ежемесячный платеж по такому долгосрочному кредиту, как ипотека. Возросший спрос на новостройки вкупе с сохранением интереса покупателей к вторичному рынку позволил нам в сентябре увеличить продажи ипотеки на 28% к предыдущему месяцу. Средний чек кредита в сентябре составил 3,75 млн рублей, увеличившись на 250 тысяч к январю, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.