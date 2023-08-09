10 августа
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Экономика

В Российской Федерации доля безналичных платежей в рознице достигла рекордных 82%

В ходе пресс-конференции первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных платежей в розничном обороте на территории РФ на сегодняшний день достигла показателя в 82%. Об этом сообщает mk.ru.

Карта банка.
Карта банка.
Источник: Россельхозбанк.

Отвечая на вопрос о доле безналичных платежей в рознице в России, Скоробогатова заявила, что она составляет 82%, и в регуляторе полагают, что до конца текущего года ее рост будет продолжаться.

Последний прогноз ЦБ свидетельствует, что доля безналичных платежей в рознице по итогам 2023 года может составить 83-84%.

Ранее банки развивают рынок безналичных чаевых.

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