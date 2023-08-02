В России появится новая выплата многодетным семьям

Дополнительные выплату смогут получать малоимущие семьи с детьми, проживающие в Московской области.

Ежегодную выплату они могут получать на каждого ребенка, пока он получает образование - начальное, основное или среднее общее.

Размер и сроки предоставления пособия устанавливаются правительством региона, в 2023 году сумма составим семь тыс. рублей.

Данные выплаты будут начисляться дополнительно уже к введенной мере поддержки в размере трех тысяч рублей, на покупку школьной формы.

Претендовать на получение нового пособия смогут семьи, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, сейчас он составляет 17 277 рублей.

Этой информацией поделилась Ирина Белова, ведущий юрист «Европейской юридической службы».