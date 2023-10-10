11 октября
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Экономика

В правительстве назвали отрасли, где спрос на кадры упадет к 2030 году

К 2030 году ожидают снижение потребности в работниках сельского хозяйства, торговли, а также финансовых и страховых работников, сообщает РИА Новости.

Правительство России.
Правительство России.
Правительство России, vk.com/gov

Также прогнозируют увеличение спроса на сотрудников в сферах обрабатывающих производств и здравоохранения.

Еще спрос увеличится на кадры научной деятельности и в сфере IT-технологий.

Ранее новую норму рабочего времени ввели в России.

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