В ноябре можно ожидать падения продаж новых машин на 5-7%

Для бизнеса все громче звучат несколько новых «тревожных» звонков, мешающих дальнейшему скорому восстановлению авторитейла. Так, увеличение налоговой нагрузки на любых импортеров оказалось отнюдь не единственной причиной того, что в октябре немало «китайцев» остановило рост. Средние цены новых иностранных машин продолжали расти, дистрибьюторы не спешили вводить поддержки продаж, а ставки по кредитам взбирались вверх вслед за ставкой рефинансирования ЦБ. Если в сентябре уверенную динамику рынку относительно августа обеспечивало закрытие квартала и желание части юридических лиц приобрести новую машину под «занавес» периода, то в октябре такого фактора авторитейл не получал. Продолжали уверенно развиваться только Lada и те китайские марки, которые баловали рынок востребованными новинками и не урезали выгоды по trade-in и F&I.
Спасая отечественное
В октябре из 120 тысяч а/м 40,9 тысячи (то есть 34%) пришлось на машины из Тольятти (+13% к сентябрю). Доля АвтоВАЗа на рынке, как мы и прогнозировали, продолжает расти. Месяцем ранее она составляла 31%. Наиболее весомый вклад в объем продаж продолжала вносить Lada Granta (20,9 тысячи машин; +3%). Обновленная Vesta привлекла девять тысяч покупателей (+23%). В последующие месяцы продажи этой модели могут еще заметнее увеличиться благодаря возобновлению поставок обновленных универсалов. И наконец, две модели Niva, Legend и Travel, разошлись в октябре тиражом по 5,1-5,2 тысячи машин каждая.
Всего за 10 месяцев Lada реализовала 283 464 новых автомобиля, что не совпадает с первоначальными планами завода. Можно предположить, что в текущем году АвтоВАЗ продаст порядка 370-375 тысяч новых машин. Это на 7-8% ниже планируемого, но вдвое большее прошлогодних значений. При этом производитель, естественно, увеличит выручку. По обнародованным им данным в 2022 году она составила почти 170 миллиардов рублей, и было декларировано лишь 206,6 миллиона рублей чистой прибыли. Для сравнения, лучшие по чистой прибыли в авторитейле «китайцы» из Chery и Haval заработали на нашем рынке за тот же период по 28-30 миллиардов рублей каждая марка.
Несмотря на масштабы, АвтоВАЗ остается больше социальным, чем бизнес-проектом. В этой парадигме предприятие продолжает активно просить помощи у государства. Так, осенью руководство обратилось к правительству России с просьбой о повышении компенсаций транспортных затрат при зарубежных перевозках с 80 до 100%. Внеплановое повышение утильсбора на все автомобили в августе также широко поддерживалось руководством завода.
Впрочем, компенсации не помешали Lada в течение осени уже дважды увеличить цены. Lada Vesta в топовой комплектации без дилерских опций стоит выше 1,8 миллиона руб. Также стало известно, что для запуска производства универсала Largus в Ижевске потребуется порядка двух миллиардов рублей. При этом мощности завода в Тольятти, где раньше собирали эту модель, позволяют выпускать до 800 тысяч автомобилей.
Другой отечественной марке, «Москвичу», на преференции тех же масштабов рассчитывать не приходится. Тем не менее бренд продолжает развиваться. В октябре было реализовано 1,5 тысячи кроссоверов 3-серии (+36% к сентябрю). Положительную роль сыграли поддержки при обмене старого автомобиля на новый в 170 тысяч рублей, еще 120 тысяч выгоды предоставляют клиентам, оформившим кредит. Также начались продажи второй модели — лифтбэка «Москвич 6». Кроме того, нашлись дилеры, которые организовали онлайн-продажи продукции завода через маркетплейсы. Всего с января по октябрь на учет было поставлено порядка девяти тысяч этих автомобилей.
Марка УАЗ, также получающая определенные компенсации от государства, тоже продолжала осенью увеличивать цены. В конце октября прибавка составила 50 тысяч рублей. Завод объяснил повышение ростом стоимости доставки каждого автомобиля до салона. В качестве компенсации клиентам была предложена модель покупки новой машины по прежней РРЦ с самостоятельной конфигурацией на сайте компании, предоплатой и сроком исполнения заказа в 3-6 месяцев. При этом пока продажи бренда остаются относительно стабильны: почти по четыре тысячи машин в месяц.
В свою очередь нижегородский бренд LCV-техники — марка GAZ — третий месяц подряд реализует большее пяти тысяч машин. Их коллеги из Sollers продали немногим больше автомобилей (6,1 тысячи) за все 10 месяцев. А суммарно все российские марки, включая Evolute и Aurus, обеспечили рынку долю в 44%.
В целом в десятке лучших марок, помимо «китайцев» и Lada, остались лишь Toyota и Kia. Ежемесячные продажи последних двух брендов в России все еще превышают пару тысяч а/м за счет каналов параллельного импорта.
Марина Дембицкая,
руководитель «Открытие Авто»:
Главным фактором, сдерживающим рост объемов продаж новых автомобилей в ноябре, останется завышенная цена. При этом те, кто пытается приобрести машины по параллельному импорту в конце октября уже столкнулись с едва ли не самым значимым ростом цен за весь текущий год. Пониженные коэффициенты расчета утильсбора перестали применяться в отношении второго и последующих ввозимых транспортных средств. По оценкам авторитейлеров это сразу привело к подорожанию таких автомобилей минимум на 300 тысяч рублей. В свою очередь официальные дистрибьюторы, несмотря на стабилизацию курса рубля к основным валютам, пока не спешат снижать или хотя бы останавливать рост рублевых цен.
В этом свете, например, в РОАД ожидают падение ежемесячных объемов продаж легковых автомобилей в ноябре до 20%. Мы, в свою очередь, предполагаем, что продажи в последнем месяце осени если и снизятся, то скорее всего, в пределах 5-7%. В декабре очередной толчок бизнесу смогут придать оперативное совершенствование базы знаний российских менеджеров в части новых чайна-моделей и более активные федеральные маркетинговые кампании дилерской сети, которые отыграют продажи в преддверии новогодних праздников.