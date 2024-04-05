6 апреля
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Экономика

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог

В России предложили ввести налог на золото в размере 78 тыс. рублей за кг. Об этом сообщает РИА Новости.

Золотые слитки
Золотые слитки
СС0

Увеличить налог на добычу полезных ископаемых для золотодобывающих организаций планируют с 1 июня по 31 декабря текущего года.

Отмечается, что за это время дополнительный сбор позволит компенсировать выпадающие из доходов бюджета РФ поступления от экспортных пошлин на золото в 2024 году.

Такое решение приняли на совещании главы ведомства Антона Силуанов с представителями крупнейших золотодобытчиков.

Ранее сообщалось, как платить налоги и почему накрутят пеню за неуплату, даже если нет уведомления.

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