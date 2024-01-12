В Госдуме назвали условие получения пенсии в 50 тыс. рублей

Депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что получить пенсию в 50 тыс. рублей можно при зарплате в 120 тыс. рублей. Об этом пишет Lenta.ru.

Депутат отметила, что при этой зарплате в 120-140 тыс. рублей можно будет рассчитывать на то, что пенсионер будет получать почти 50 тыс. рублей.

Однако на данный момент средняя зарплата россиян не позволяет отчислять столько, чтобы пенсионеры получали настолько большую пенсию.

Средняя пенсия по старости к концу 2024 года составит около 24 тыс. рублей, а военная пенсия сейчас — 42 тыс. рублей.

Бессараб рассказала, что нужно работать в белую, не утаивать доходы от государства, тогда можно будет рассчитывать на хорошую пенсию.

Ранее стало известно, кому и когда начислят еще одну пенсию в декабре.

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