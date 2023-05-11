В городе Белокуриха Алтайского края началось строительство 15 км распределительных сетей для догазификации.

Газовые сети создадут условия для подключения порядка 140 домовладений по улицам Осенняя, Грибная, Мичуринцев, Сливовая, Арбузная, Дружная, Жемчужная, Просторная, Восходящая, Радужная, 1-я и 2-я Восточная, Славянская.
Работы ведутся быстрыми темпами и к настоящему времени уже проложено 5 км газопроводов, — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко.
Потенциал догазификации города Белокуриха - 2 322 домовладения. От жителей города-курорта принято 1 033 заявки, из них 97% переведены в договоры.