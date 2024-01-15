16 января
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Экономика
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В 2023 году Россельхозбанк на 25% увеличил поддержку аграриев Алтая

За 2023 году аграрии Алтайского края и Республики Алтай получили от Россельхозбанка 18,9 млрд рублей. Это на 25% выше результата предыдущего года, при этом 74% средств были предоставлены на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства.

Россельхозбанк.
Россельхозбанк.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Важное место в структуре финансовой поддержки традиционно заняли сезонные работы. В двух Алтайских регионах РСХБ выдал на эти цели 12,1 млрд рублей (+23% за год), из которых 77% были выданы на льготных условиях.

В 2023 году Россельхозбанк на Алтае поддержал три крупных инвестиционных проекта. В Ребрихинском районе завершается строительство завода по переработке маслосемян. В декабре в Правительстве Алтайского края подписаны два новых соглашения, в которых Россельхозбанк выступил основным инвестором: в Целинном районе будет возведен комплекс по производству 6 тысяч тонн мяса индейки, а в Бийском районе построят животноводческий комплекс на 3,7 тысячи голов скота. Глубокая проработка этих проектов на этапе планирования и поддержка Правительства региона позволят создать на селе порядка 300 рабочих мест, — прокомментировал итоги года директор Алтайского регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

По словам одного из инициаторов проекта по производству индейки на Алтае Павла Бейфорта, хотя популярность индейки растет, в Сибири нет достаточного количества производителей, которые могли бы закрыть спрос. Поэтому перспективы производства связаны не только с выходом на рынок Алтайского края, но и других регионов России и зарубежных стран.

Потенциал у Алтайского края в этом смысле большой еще и с учетом зависимости производства этого вида мяса от зерна, — высказал свою оценку на подписании Соглашения Павел Бейфорт. — Что касается самого проекта, план, смета, все готово, полностью оплачено оборудование инкубатория, оформлены все земельные участки и основное — Россельхозбанк одобрил и утвердил кредит на этот проект.

Запланировано строительство птичников, инженерной сети, инфраструктурных объектов и покупка необходимого оборудования.

В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период, в том числе 786,1 млрд рублей на сезонные работы.

За время работы РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн рублей. Мы приняли участие в реализации более 5,5 тыс. инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Современные производства позволили обеспечить продовольственную безопасность страны и нарастить экспорт сельхозпродукции. А создание рабочих мест и инфраструктуры вокруг предприятий привело к повышению качества жизни на сельских территориях. Это две ключевых задачи для Россельхозбанка, на решение которых мы продолжим направлять финансовые и цифровые ресурсы, — подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

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