В Бийске средняя зарплата вырастет почти до 50 тыс. рублей

Отмечается, что в конце 2023 года средняя зарплата в регионе превысила 60 тыс. рублей.

Средний показатель зарплат подсчитали в Алтайкрайстате, таким образом в декабре года он составил 60,5 тыс. рублей, сообщает "Бийский рабочий".

В службе статистики отмечают, что это связано с выплатами в конце года - премиями и 13-й зарплатой. В целом к концу года средний показатель заработной платы составил более 45 тыс. рублей.

В Бийске в том числе ожидают рост доходов горожан. Ранее городские чиновники сообщали, что в плане-прогнозе социально-экономического развития города в ближайшие три года числится рост зарплат населения до 49 тыс. рублей в 2024 году. Но это касается только оплаты труда работников крупных и средних предприятий Бийска.

Напомним, что по данным за первое полугодие 2023 года средняя зарплата бийчан составляла 33 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата на Алтае превысила 60 тыс. рублей.

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