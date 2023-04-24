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Экономика

В Барнауле состоялся фестиваль ДЮЙМ ПРО

18 апреля в Барнауле прошел фестиваль ДЮЙМ ПРО, который собрал профессионалов инжинирингового и сантехнического рынка Алтайского края.

В Барнауле состоялся фестиваль ДЮЙМ ПРО.
В Барнауле состоялся фестиваль ДЮЙМ ПРО.
Фото: Евгений Петров.

Встреча началась с официальной части и приветственных слов участников, которые рассказали о тенденциях 2023 года и новинках продукции.

На протяжении всего мероприятия гости могли ознакомиться с оборудованием на стендах производителей и обсудить интересующие вопросы.

Партнерами фестиваля ДЮЙМ ПРО стали:

  • Uni-Fitt (Юни-Фитт) — арматура, трубопроводы
  • Baxi (Бакси) — отопительное оборудование
  • Fondital (Фондиталь) — отопительное оборудование
  • Рexay (Рехау) — инженерное оборудование
  • Wilo (Вило) — насосное оборудование
  • K-Flex (К-флекс) — теплоизоляция
  • РВК — полимерные трубы и фитинги
  • Uni-Termo (Юни-термо) — отопительное оборудование

Все получили заряд позитивных эмоций и отличного настроения, самые удачливые смогли выиграть крутые призы, среди которых инструмент Рexay, телевизор и многое другое.

Музыкальная кавер-группа группа ZZ POP* создала атмосферу и подарила незабываемые эмоции! При поддержке студии рисования Доньяна нарисовали картину, которая останется в память о проведенной встрече. Все мероприятие гости могли наслаждаться вкусной едой.

Площадкой для проведения фестиваля стал уютный и просторный банкетный зал «Кафе в парке» который располагается на территории Парка спорта Алексея Смертина.

* ZZ POP — зи зи поп.

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