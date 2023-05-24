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Экономика
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В Барнауле обсудят, что такое правильный HR

30 мая в Барнауле пройдет большой форум HRCOMM (1) (ЭйчарКомм) для специалистов подбора персонала, руководителей и собственников компаний. Среди спикеров HR-директора (2) и руководители ведущих компаний Барнаула и Сибири, лидеры топа лучших компаний по версии HeadHunter (3)(ХэдХантер).

30 мая в Барнауле пройдет большой форум HRCOMM для специалистов подбора персонала, руководителей и собственников компаний.
30 мая в Барнауле пройдет большой форум HRCOMM для специалистов подбора персонала, руководителей и собственников компаний.
Источник: OMG EVENT.

Вы сможете лично услышать кейсы и примеры от практикующих специалистов c количеством сотрудников от 50 до 2000 человек:

  • Эсауленко Лилия, руководитель пресс-службы HH.ru4 Сибирь, г. Новосибирск
  • Серова Марина, директор Центра развития талантов Сибирского банка ПАО "Сбербанк", г. Новосибирск
  • Фот Дарья, HRD5(Эйчар Ди) Enterra Soft (Энтерра Софт), г. Барнаул обладатель звания "Работодатель года" премии "Народный знак качества 2022".
  • Семионенко Наталья, руководитель отдела подбора персонала и обучения ТС "Пятерочка", г. Новосибирск
  • Шиленкова Надежда, директор по персоналу ООО "ВелКен", г. Барнаул
  • Кочетков Максим, начальник отдела развития АО "Сибирь-Полиметаллы"
  • Лоднева Олеся, директор по персоналу группы ИТ-Компаний "Митра" и "Фриматик", г. Барнаул
  • Скребцова Юлия, руководитель отедла персонала «АлтайСтройМаш», г. Барнаул
  • Миль Антон, со-основатель группы компаний "Большой"
  • Локтионов Павел, основатель и CEO6 агентства полного цикла OMG Event (О Эм Джи Эвент)

Организаторы хотят донести до рынка важный майндсет: успешный бизнес строит сильная команда, воспитывайте ценных сотрудников, стройте уникальный бизнес, выстраивайте эффективные внутренние коммуникации.

Актуальные темы, выбранные на основе исследования рынка будут озвучены на форуме: дефицитный рынок труда, построение и развитие HR-бренда, человекоцентричность в компании и бережливое отношение к сотрудникам, формирование кадрового резерва, корпоративная культура, мотивация и внедрение well-being7 (Вэлл биинг) программ и автоматизация процессов.

Участниками мероприятия могут также могут стать специалисты по внешним коммуникациям, маркетологи, руководители любых подразделений и все те, кто связан с управлением командами и построением фундамента успешных компаний.

Узнать больше о форуме и стать его гостем вы можете на сайте: https://hrcomm.ru/

30 мая

г. Барнаул, URBAN event-hall, пр.Комсомольский 104б (Урбан Эвент Холл)

Сбор гостей 10:00

Деловая программа 11:00-17:00

Стоимость билета — 3500 руб.
Успей купить билет по промокоду "Алтапресс" до 25 мая со скидкой 20%.

Пришло время менять HR-рынок региона!

Сноски:

1 HRCOMM Объединение HR- человеческие ресурсы и Community Сообщество.
2 HR - human resources Управление человеческими ресурсами, менеджер по управлению человеческими ресурсами.
3 HeadHunter - охотник за головами.
4 HH.ru Сайт по поиску работы и подбора персонала HeadHunter.
5 HRD HR Директор.
6 CEO Chief Executive Officer Главный исполнительный директор.
7 well-being7 Благополучие, программы благополучия сотрудников.

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