В Барнауле обсудят, что такое правильный HR

30 мая в Барнауле пройдет большой форум HRCOMM (1) (ЭйчарКомм) для специалистов подбора персонала, руководителей и собственников компаний. Среди спикеров HR-директора (2) и руководители ведущих компаний Барнаула и Сибири, лидеры топа лучших компаний по версии HeadHunter (3)(ХэдХантер).

30 мая в Барнауле пройдет большой форум HRCOMM для специалистов подбора персонала, руководителей и собственников компаний.

Вы сможете лично услышать кейсы и примеры от практикующих специалистов c количеством сотрудников от 50 до 2000 человек:

Эсауленко Лилия , руководитель пресс-службы HH.ru4 Сибирь, г. Новосибирск

, руководитель пресс-службы HH.ru4 Сибирь, г. Новосибирск Серова Марина , директор Центра развития талантов Сибирского банка ПАО "Сбербанк", г. Новосибирск

, директор Центра развития талантов Сибирского банка ПАО "Сбербанк", г. Новосибирск Фот Дарья , HRD5(Эйчар Ди) Enterra Soft (Энтерра Софт), г. Барнаул обладатель звания "Работодатель года" премии "Народный знак качества 2022".

, HRD5(Эйчар Ди) Enterra Soft (Энтерра Софт), г. Барнаул обладатель звания "Работодатель года" премии "Народный знак качества 2022". Семионенко Наталья , руководитель отдела подбора персонала и обучения ТС "Пятерочка", г. Новосибирск

, руководитель отдела подбора персонала и обучения ТС "Пятерочка", г. Новосибирск Шиленкова Надежда , директор по персоналу ООО "ВелКен", г. Барнаул

, директор по персоналу ООО "ВелКен", г. Барнаул Кочетков Максим , начальник отдела развития АО "Сибирь-Полиметаллы"

, начальник отдела развития АО "Сибирь-Полиметаллы" Лоднева Олеся , директор по персоналу группы ИТ-Компаний "Митра" и "Фриматик", г. Барнаул

, директор по персоналу группы ИТ-Компаний "Митра" и "Фриматик", г. Барнаул Скребцова Юлия , руководитель отедла персонала «АлтайСтройМаш», г. Барнаул

, руководитель отедла персонала «АлтайСтройМаш», г. Барнаул Миль Антон , со-основатель группы компаний "Большой"

, со-основатель группы компаний "Большой" Локтионов Павел, основатель и CEO6 агентства полного цикла OMG Event (О Эм Джи Эвент)

Организаторы хотят донести до рынка важный майндсет: успешный бизнес строит сильная команда, воспитывайте ценных сотрудников, стройте уникальный бизнес, выстраивайте эффективные внутренние коммуникации.

Актуальные темы, выбранные на основе исследования рынка будут озвучены на форуме: дефицитный рынок труда, построение и развитие HR-бренда, человекоцентричность в компании и бережливое отношение к сотрудникам, формирование кадрового резерва, корпоративная культура, мотивация и внедрение well-being7 (Вэлл биинг) программ и автоматизация процессов.

Участниками мероприятия могут также могут стать специалисты по внешним коммуникациям, маркетологи, руководители любых подразделений и все те, кто связан с управлением командами и построением фундамента успешных компаний.

Узнать больше о форуме и стать его гостем вы можете на сайте: https://hrcomm.ru/

30 мая г. Барнаул, URBAN event-hall, пр.Комсомольский 104б (Урбан Эвент Холл) Сбор гостей 10:00 Деловая программа 11:00-17:00 Стоимость билета — 3500 руб.

Успей купить билет по промокоду "Алтапресс" до 25 мая со скидкой 20%. Пришло время менять HR-рынок региона!

Сноски:

1 HRCOMM — Объединение HR- человеческие ресурсы и Community — Сообщество.

2 HR - human resources — Управление человеческими ресурсами, менеджер по управлению человеческими ресурсами.

3 HeadHunter - охотник за головами.

4 HH.ru — Сайт по поиску работы и подбора персонала HeadHunter.

5 HRD — HR Директор.

6 CEO — Chief Executive Officer — Главный исполнительный директор.

7 well-being7 — Благополучие, программы благополучия сотрудников.

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