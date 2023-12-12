14 декабря
﻿
Экономика

В Алтайском крае увеличился рекордный сбор непродовольственного зерна

Доля зерна непродовольственного класса в Алтайском крае увеличилась до 20%. Об этом 6 декабря на совещании, посвященном развитию АПК региона, рассказала директор филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак. Месяцем ранее она озвучивала иные данные.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи
В Алтайском крае продолжается уборка гречихи
Олег Богданов

В 2023 году по всей России Центр оценки качества зерна проверил более 60 млн тонн различных культур. По качественным параметрам мягкой пшеницы в лидерах оказался Северо-Западный федеральный округ, хотя обычно на первом месте была Сибирь.

Например, в 2022 году в СФО всего 2% обследованного зерна относилось в непродовольственному классу.

"Представьте, 98% продовольственной пшеницы имело продовольственные кондиции. На Алтае, в Западной и Восточной Кулунде, была даже пшеница II класса. К сожалению, в этом году погода подкачала, солнышко и дождь были в те моменты, когда они не нужны", - отметила эксперт.

Экспертный совет ИД &quot;Алтапресс&quot;, посвященный развитию сельского хозяйства.
Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию сельского хозяйства.
Анна Зайкова

В настоящий момент в крае фиксируется 20% непродовольственного зерна. Еще в ноябре этот показатель ЦОКЗ фиксировал на уровне 15%.

Как отмечает эксперт, в Алтайском крае лучшие качественные характеристики оказались у ранних яровых культур и у озимой. Пшеница теряла "классность" в основном из-за двух показателей - натурный вес и число падений.

"Как мы с вами понимаем, зерно с числом падения в пределах 140 не очень подходит для формирования помольных партий. Мукомолы уже бьют тревогу, понимая, что мощной переработке реально может не хватить качественного зерна третьего класса", - сообщила Мария Шостак.

Уборка урожая на Алтае.
Уборка урожая на Алтае.
Олег Богданов

В Сибирском федеральной округе самое качественное зерно оказалось в Красноярском крае - непродовольственного всего 15%. По словам Марии Шостак, сейчас в этом регионе наблюдается небывалый ажиотаж. За пшеницей туда едут со всей страны.

Каков оказался урожай

В 2023 году Алтайский край соберет порядка 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Пока региональный минсельхоз озвучивает только предварительные данные.

Пшеницы в регионе собрано 2,6 млн тонн, годом ранее было 3,4 млн тонн.

Гречиха.
Гречиха.
Анна Зайкова

Серьезное снижение по ячменю - 397 тыс тонн в 2023-ем против 644 тыс. тонн в 2022-ом. Снижение валовки на 40% и по овсу, которого в этом году собрали 292 тыс. тонн.

Из зерновых культур урожайной оказалась только гречиха. По предварительной оценке, этой культуры намолочено более 900 тыс. тонн. Это рекордный показатель для Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость