В Алтайском крае увеличился рекордный сбор непродовольственного зерна

Доля зерна непродовольственного класса в Алтайском крае увеличилась до 20%. Об этом 6 декабря на совещании, посвященном развитию АПК региона, рассказала директор филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак. Месяцем ранее она озвучивала иные данные.

В 2023 году по всей России Центр оценки качества зерна проверил более 60 млн тонн различных культур. По качественным параметрам мягкой пшеницы в лидерах оказался Северо-Западный федеральный округ, хотя обычно на первом месте была Сибирь.

Например, в 2022 году в СФО всего 2% обследованного зерна относилось в непродовольственному классу.

"Представьте, 98% продовольственной пшеницы имело продовольственные кондиции. На Алтае, в Западной и Восточной Кулунде, была даже пшеница II класса. К сожалению, в этом году погода подкачала, солнышко и дождь были в те моменты, когда они не нужны", - отметила эксперт.

Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию сельского хозяйства. Анна Зайкова

В настоящий момент в крае фиксируется 20% непродовольственного зерна. Еще в ноябре этот показатель ЦОКЗ фиксировал на уровне 15%.

Как отмечает эксперт, в Алтайском крае лучшие качественные характеристики оказались у ранних яровых культур и у озимой. Пшеница теряла "классность" в основном из-за двух показателей - натурный вес и число падений.

"Как мы с вами понимаем, зерно с числом падения в пределах 140 не очень подходит для формирования помольных партий. Мукомолы уже бьют тревогу, понимая, что мощной переработке реально может не хватить качественного зерна третьего класса", - сообщила Мария Шостак.

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

В Сибирском федеральной округе самое качественное зерно оказалось в Красноярском крае - непродовольственного всего 15%. По словам Марии Шостак, сейчас в этом регионе наблюдается небывалый ажиотаж. За пшеницей туда едут со всей страны.

Каков оказался урожай

В 2023 году Алтайский край соберет порядка 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Пока региональный минсельхоз озвучивает только предварительные данные.

Пшеницы в регионе собрано 2,6 млн тонн, годом ранее было 3,4 млн тонн.

Гречиха. Анна Зайкова

Серьезное снижение по ячменю - 397 тыс тонн в 2023-ем против 644 тыс. тонн в 2022-ом. Снижение валовки на 40% и по овсу, которого в этом году собрали 292 тыс. тонн.

Из зерновых культур урожайной оказалась только гречиха. По предварительной оценке, этой культуры намолочено более 900 тыс. тонн. Это рекордный показатель для Алтайского края.