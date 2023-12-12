В Алтайском крае за 600 млн рублей преобразят до неузнаваемости еще одно село

Что будет сделано
В Кулунде теперь есть свой проект комплексного развития, который разрабатывали девять месяцев. "Как ребенка вынашивали", - рассказал altapress.ru глава администрации Кулундинского района Сергей Балухин.
Предполагается, что за два ближайших года в райцентре капитально отремонтируют Дом культуры и местную школу, проведут освещение на трех улицах. Также планируется приобрести передвижную ветеринарную станцию и крематор.
Общая сумма вложений составит 586 млн рублей. Большую часть из них выделяет федеральный бюджет - 475 млн рублей, свою долю внесет и район.
Кроме того, предполагаются и частные инвестиции - это порядка 58 млн рублей. Для отдаленного Кулундинского района - небывалые капвложения.
Что планируется построить
Еще один важный момент - это строительство жилья по программе социального найма. Возвестить пока планируется два таких дома.
Один будет предназначаться для работника сельхозпредприятия "Смирненькое", второй - врачу местной больницы. В последующем новоселы смогут это жилье выкупить.
В новое строительство вложат еще порядка 14,5 млн рублей.
Но на двух домах в Кулунде останавливаться не собираются, в планах - целый микрорайон на 17 участков. А еще в райцентре рассматривают варианты возведения "небоскреба" на три этажа, под который уже имеется площадка с коммуникациями.
Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий в Кулундинском районе значатся порядка 15 человек.
Где есть подобные примеры
Первый проект по строительству муниципального жилья в Алтайском крае уже реализован. Стартовал он в 2019 году в селе Дружба Целинного района.
Здесь за счет бюджетного финансирования создали новую инженерную инфраструктуру - теплосети, водопровод, сети пожаротушения, проложили освещение и электроснабжение. Возвели новую мощную котельную.
Микрорайон в Дружбе рассчитан на 42 участка. Часть домов уже построены и заселены. До конца 2023 года должны появиться еще четыре, в 2024-ом — семь.
Со временем же здесь вырастет целая улица.
К слову, вслед за Целинным и Кулундинским районами, строительством муниципального жилья планируют заняться и в Топчихе.