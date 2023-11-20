В Алтайском крае собрали рекордный урожай непродовольственного зерна

В 2023 году в России небывалый урожай пшеницы непродовольственных кондиций. Этот показатель по стране составил 25% от общего объема. Такие данные на экспертном совете ИД "Алтапресс" привела директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак. По регионам Сибири картина складывается разная.

В Сибирском федеральной округе самое качественное зерно оказалось в Красноярском крае - непродовольственного всего 11%. А 71% всей пшеницы относится в III классу.

По словам Марии Шостак, сейчас в этом регионе наблюдается небывалый ажиотаж. За пшеницей туда едут со всей страны.

В Томской области ситуация самая сложная - 69% зерна оказалось не продовольственным. В Алтайском крае этот показатель составил 15%, хотя предыдущие годы был значительно ниже.

Мария Шостак,

директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна:

Омичи транслируют цифру в 74% зерна III класса, но я бы не особо верила этим данным. Дело в том, что у них на сегодняшний день самый низкий показатель обследований.

Как отмечает эксперт, в Алтайском крае лучшие качественные характеристики оказались у ранних яровых культур и у озимой.

Пшеница теряла "классность" в основном из-за двух показателей - натурный вес и число падений. Оба связаны с дождливой погодой в период уборочной и прорастанием зерна прямо в колосе.

Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию сельского хозяйства. Анна Зайкова

При этом другие показатели качества, такие как клейковина и белок, в алтайском зерна на достаточно высоком уровне.

"Очень большое количество партий пшеницы вижу в своей лаборатории, когда клейковина 26%, белок - 17%, что достаточно на высоком уровне. А число падений низкое", - отметила эксперт.

На сегодняшний день уборка зерновых культур в Алтайском крае практически завершена, остались в полях небольшое количество гречихи. В начале ноября министр сельского хозяйства региона Сергей Межин обозначал собранный урожай в пределах 4,3 млн тонн.

«Фокус нашего внимания – поддержка фермерства»

Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию сельского хозяйства. Анна Зайкова

Николай Бойко,

директор Алтайского филиала Россельхозбанка:

В 2023 году мы продолжали быть опорным банком для агропромышленного комплекса региона. Каждый третий кредитный рубль, направленный в данный сектор, получен от Россельхозбанка и наших партнеров. За девять месяцев мы профинансировали отрасль на 12 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом это на 30% больше. Порядка 8 млрд рублей было направлено на поддержку сезонных полевых работ. Ключевым фокусом нашего внимания является поддержка фермерства, продвижение фермерской продукции и региональных брендов. Фестиваль фермерской еды в г. Барнауле. фото предоставлено Россельхозбанком. Банк выступил стратегическим партнером агропромышленного форума «День сибирского поля», где, в том числе, продвигали фермерскую продукцию. Наш стенд оценил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Также Россельхозбанк поддержал несколько крупных гастрофестивалей, а в начале сентябре провел в Барнауле фестиваль фермерской продукции «Свое». За два дня его посетило более 55 тыс. человек, реализовано было более 10 тонн продукции, выручка участников превысила 10 млн рублей. Фестиваль фермерской еды "Свое" в Барнауле Ирина Пергаева Мы проводим свою мини-ярмарку, которую запустили в 2022 году и назвали «Вкусная пятница». За прошедшее время на территории банка и наши партнеров провели 104 подобных ярмарок, в них приняло участие более 60 фермерских хозяйств. Особое внимание также уделяем образованию. Совместно с Алтайским государственным аграрным университетом и при поддержке регионального Минсельхоза реализуем проект «Школа фермера». За три года выпущено более 70 дипломированных слушателей.

«К стройке необходимо готовиться заранее»

Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию сельского хозяйства. Анна Зайкова

Роман Проскуряков,

директор компании «Айрон»:

Наша компания занимается проектированием и строительством объектов промышленного назначения. В 2023 году мы реализовали несколько крупных проектов в агропромышленном секторе. Например, смонтировали рушально-веечное отделение на заводе «Эфко» в Тольятти. В Барнауле совместно с компанией «Агроцентр» построили здание для «Гомсельмаш». В Заринске в нынешнем году возвели элеваторный комплекс, включающий пять силосов. Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию сельского хозяйства. Анна Зайкова В Новосибирской области работали с компанией «Татарзернопродукт», для которой строили маслоэкстракционный завод. Хотел бы обратиться к нашим заказчикам, планирующих строительные работы на будущий год. К стройке необходимо готовиться заранее, это поможет и вам и нам соблюсти обозначенные сроки. На сегодняшний день у нас заключен крупный контракт по поставкам оборудования китайской компании Famsun. У этого производителя четыре предприятия в Поднебесной, один — в Египте и строится еще один в Иране. Китайское оборудование достаточно высокого качества, в 2023 году мы его монтировали на Забайкальском зерновом терминале. 21 ноября на международной выставке «Югагро» еще раз представим его широкой публике. Приглашаю всех гостей форума на наш стенд.

«Стараемся предлагать аграриям уникальный продукт»

Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию сельского хозяйства. Анна Зайкова

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае: