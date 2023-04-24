В Алтайском крае приступили к исполнению грандиозных планов газификации

В связи с улучшением погодных условий в Алтайском крае интенсифицировались работы по догазификации. Первыми по программе догазификации подключают жителей Новоалтайска. Техническая возможность здесь создана для более чем 3000 домовладений. Чтобы еще больше семей могли использовать голубое топливо, вдоль улиц прокладывают новые распределительные сети. Присутствовавший на пуске газа генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов поделился грандиозными планами работ в регионе.

Первым в Новоалтайске к газовым сетям подключили дом пенсионера, ветерана труда Валерия Коробейникова. Торжественный пуск газа провели при участии первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Президент Владимир Путин поддержал предложение Андрея Турчака о федеральной поддержке (субсидировании) подключения внутри границ земельных участков. Секретарь генсовета партии напомнил, что Алтайский край был родиной решения о федеральной поддержке (субсидировании) подключения к голубому топливу.

В 2021 году мы выступили с этой инициативой, и президент ее поддержал в итоге, — сказал Андрей Турчак. — И это решение президента направлено как раз на социально незащищенные категории граждан, которые в этом нуждаются. Алтайский край один из первых, кто принял такое решение.

В Алтайском крае приступили к исполнению планов газификации. Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул». В Алтайском крае приступили к исполнению планов газификации. Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул». В Алтайском крае приступили к исполнению планов газификации. Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул». В Алтайском крае приступили к исполнению планов газификации. Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул». В Алтайском крае приступили к исполнению планов газификации. Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул». В Алтайском крае приступили к исполнению планов газификации. Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул». В Алтайском крае приступили к исполнению планов газификации. Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул». В Алтайском крае приступили к исполнению планов газификации. Фото предоставлено компанией «Газпром газораспределение Барнаул».

Губернатор Виктор Томенко согласовал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Работы предстоят грандиозные. Их обсудили на заседании регионального штаба.

Сергей Густов рассказал, что программа развития газоснабжения предполагает строительство новых межпоселковых газопроводов к 26 населенным пунктам в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах. В последние четыре района сетевой газ придет впервые.

Также программа предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации Ярового, Славгорода, Рубцовска, а значит, еще больше жителей края получат доступ к топливу.

Программа газификации в крае до 2025 года — масштабная и амбициозная. Ее общая стоимость — 24 млрд рублей.

Потенциал догазицификации в Алтайском крае огромен. Утвержденные планы-графики предусматривают подключение 55 988 домовладений в 106 населенных пунктах. В целом по стране в прошлом году «Газпром межрегионгаз» обеспечил газоснабжение для 504 тыс. домовладений.

В прошлом году планы выполнили, но, признаюсь, достаточно напряженно, потому что в Алтайском крае были проблемы с подрядными организациями, не было специализированных компаний, — рассказал Сергей Густов. — Сегодня мы полностью обеспечены и техникой, и сотрудниками, и материалами российского производства.

Одной из подрядных организаций в этом году выступит успешно развивающаяся, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке и надежная компания «ПСК-М1».

Ее серьезное конкурентное преимущество — собственный парк строительной техники, что позволит «Газпром межрегионгазу» сократить затраты и время на работы и повысить эффективность проектов. Например, современная установка для горизонтально-направленного бурения с системой геолокации позволяет в сжатые сроки протянуть более тысячи километров газовой трубы. Сергей Густов лично осмотрел спецтехнику подрядчиков для строительно-ммонтажных работ по газификации.

Подрядчики уже взяли на себя обязательство работать «как минимум в две смены».