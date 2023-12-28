В Алтайском крае отчитались о продажах дефицитного яйца и мяса

В Алтайском крае за неполный год выросла реализация практически всей сельхозпродукции. Это следует из отчетности Алтайкрайстата. Больше всего предприятия стали продавать семена масличных культур, а также мясо и птицу на убой.

Алтайкрайстат публикует данные по реализации сельхозпродукции за 11 месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились продажи масличных культур и составили 824 тыс. тонн (123%).

Реализация зерновых и зернобобовых тоже выросла до 2 млн тонн (116,1%). Сельхозпредприятия края стали больше продавать картофеля - его реализация подросла с 30 до 34,5 тыс. тонн.

Что касается дефицитного и дорожающего яйца, то и здесь есть рост. Всего алтайские птицефабрики отгрузили на продажу 874,7 млн штук (105%).

Картофель. Дмитрий Лямзин

Ранее министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин отмечал, что производство яйца в регионе по итогам 2023 года может приблизиться к 1 млн.

Что происходит с ценами

На прошлой неделе барнаульцы обратили внимание на очередной виток роста цен на яйцо. Очевидцы сообщают, что десяток сейчас стоит уже 149,9 рублей. Также есть яйца за 169 и 174 рубля.

Другие горожане также поделились своими находками за 154 и 160 рублей.

"Только недавно говорили, что цены будут спадать, в итоге их подняли еще больше", — жалуются барнаульцы.

Цены на яйца в Барнауле "ЧБ Барнаул"

Ранее цены на яйца и курятину обещали проверить в Алтайском крае.