В Алтайском крае обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом уже 139 малых сел. И это не предел

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов подвел итоги по строительству базовых станций сотовой связи в населенных пунктах Алтайского края от 100 до 500 человек в рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 2023 году.

Вызов доступности

За три года реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Алтайском крае подключили к высокоскоростному интернету беспрецедентное количество социально-значимых объектов — более 2,5 тыс. В их числе школы со скоростью подключения 100 м/с в городах и 50 — в сельской местности, ФАПы, сельсоветы, пожарные посты и прочие.

В 2015 - 2019 годах так называемые Wi-Fi столбы строились в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500. Позже изменения в законе «О связи» позволили расширить линейку населенных пунктов, которые вошли в программу. Так, инфраструктура начала появляться в селах с населением от 100 до 500 человек.

Практически 900 населенных пунктов ,в которых подключались СЗО, получили узлы связи, которые позволили сформировать цифровой каркас для дальнейшего подключения домохозяйств. Теперь же в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в населенных пунктах 100-500 устанавливают не просто столбы, а современные базовые станции. Они позволяют оказывать услуги на территории всего населенного пункта, делая высокоскоростной интернет и мобильную связь доступными для всех жителей. Причем скорость интернета такая же и даже быстрее, чем в городах благодаря новому оборудованию.

Большая часть жителей Алтайского края живут в селах, в малых населенных пунктах. И для нас отдельный вызов, чтобы связь была доступна именно там. Гаджеты сейчас сопровождают нас всегда и везде, а в селах с численностью населения от 100 до 500 человек, это особенно актуально. Чтобы можно было воспользоваться государственными онлайн-сервисами, оплатить коммунальные услуги, оперативно вызвать экстренные службы, — отметил Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края.

Евгений Зрюмов. Источник: Минцифры Алтайского края.

Интернет и связь до 2030

Так, с 2021 года к высокоскоростному мобильному интернету подключили уже 139 населенных пунктов. Партнером, определенным Правительством Российской Федерации, в рамках программы стал «Ростелеком» и мобильный оператор, который входит в его состав — «Теле2».

За первый год действия программы удалось поставить современные базовые станции в 42 населенных пунктах. Это было больше, чем в любом другом регионе Сибири. Второе место заняла Новосибирская область с 37-ю станциями.

Удалось сделать это благодаря грамотному взаимодействию как с Правительством Алтайского края, так и с местными муниципальными администрациями. Если возникали какие-то вопросы, они решались в рабочем порядке, — уточнил Сергей Лавренюк, директор алтайского филиала «Ростелеком».

В 2022 году базовыми станциями обеспечили еще 48 населенных пунктов, а в 2023 — 49. 1 февраля 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко дистанционно запустил в работу 17 базовых станций сотовой связи.

Наибольшее количество базовых станций поставлено Топчихинском районе — 13, Алтайском — 9, Тюменцевском — 7.

В первый год использовались волоконно-оптические линии связи, проложенные ранее. Однако затем связь потянули в более труднодоступные, удаленные населенные пункты, где до этого у жителей не было даже WiFi-столбов. Суммарно на три года было проложено около 800 км волокна.

Количество населенных пунктов, где должны появиться базовые станции в 2024 году — 28. Местные жители сами, с помощью Госуслуг или через Почту России, голосуют за появление связи в своем селе. В 2023 году проголосовали более 18,8 тыс. человек. В лидерах — село Лютаево Солонешенского района. Всего сел с населением от 100 до 500 человек, в которых мобильная связь отсутствует или работает с перебоями, в крае осталось около 230. Обеспечить связью их все планируют до 2030 года.