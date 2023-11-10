Увеличится госпошлина за выдачу загранпаспорта

Во втором чтении Госдума приняла законопроект, который предусматривает индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта.

Как сообщает "РИА Новости", третье чтение запланировано на 14 ноября.

По итогам второго чтения, депутаты поддержали некоторые поправки и уточняющие с 1 июля 2024 года размеры ряда госпошлин.

Теперь выплата за выдачу загранпаспорта увеличивается до шести тыс. рублей, ранее она составляла пять тыс. рублей. А с электронным носителем информации, госпошлина составит три тыс. рублей.

Оплата за выдачу или продление срока действия визы для въезда в Россию или выезда из страны возрастет на 200 рублей, ранее она составляла тыс. рублей. В то время как виза для многократного пересечения госграницы вырастет с 1,6 тыс. рублей до 1,92 тыс. рублей.

Выплаты за выдачу приглашения на въезд в РФ ранее составляла 800 рублей, но с вступлением закона в силу, возрастет до 960 рублей. Вид на жительство возрастет на тыс. рублей, ранее было пять тыс. рублей. Разрешение на временное проживание до 1,92 тыс. с 1,6 тыс. рублей. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников увеличится на две тыс. рублей и составит 12 тыс. рублей. Разрешение на работу иностранцам или лицам без гражданства, а также прием в гражданство РФ и выход из него станет 4,2 тыс. рублей, вместо трех с половиной тыс. рублей.

Сообщается, что закон вступит в силу в день официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.

Ранее в Госдуме рассказали, что пособие по беременности и родам вырастет в полтора раза.