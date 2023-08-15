Урожайное лето для новых зарплатных клиентов РСХБ

Зарплатными клиентами Алтайского регионального филиала Россельхозбанка являются свыше 13,2 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай. Всего на обслуживании порядка 1,1 тыс. зарплатных договоров, более половины из которых организации бюджетной сферы.

Алтайский филиал Россельхозбанка проводит акцию «Урожайное лето для вашей зарплаты», позволяющую новым зарплатным клиентам получить 2000 баллов «Урожай» на бонусный счет.

С июля 2023 года новые зарплатные клиенты Россельхозбанка, обладатели дебетовой карты «СВОЯ», при оплате товаров, работ и услуг на общую сумму не менее 5 000 рублей, получат 2000 бонусных баллов программы лояльности «Урожай» от РСХБ. Предложение действует до 10.11.2023 включительно.

Согласно условиям акции, бонусные баллы будут начислены при соблюдении следующих условий: 1) получение трех зарплатных зачислений при условии, что размер каждого из них должен быть не менее 10 000 рублей; Учитываются зачисления от работодателя в пользу работника с любым назначением платежа, касающегося выполнения трудовой деятельности - например, аванс, зарплата, больничный, отпуск, премия и др. 2) совершение покупок с использованием дебетовой карты «СВОЯ» на общую сумму не менее 5 000 рублей.

Помимо бонусных баллов новые зарплатные клиенты РСХБ, обладатели дебетовой карты «СВОЯ», смогут на стандартных условиях получать кешбэк баллами «Урожай» за все совершенные покупки в размере до 15% от суммы транзакции.

Потратить полученные баллы можно как на приобретение различных товаров и услуг, размещенных на витрине программы лояльности «Урожай», так и на путешествия и благотворительные проекты Фонда «Экология», внося тем самым вклад в защиту окружающей среды и сохранение природы России. На сегодняшний день к программе лояльности подключено более 2,3 млн клиентов, на бонусных которых счетах накоплено в общей сумме около 1,3 млрд баллов.

Открыть дебетовую карту в рамках акции можно в ближайшем отделении банка, а также в дистанционных каналах обслуживания, Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ в период с 06 июля 2023 по 10 ноября 2023 г.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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