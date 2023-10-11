Улавливающие системы — безопасность при строительстве

Зона стройки — опасное место, здесь неприятности подстерегают при несоблюдении техники безопасности. Отсутствие спасительной защитно-улавливающей системы приводит к последствиям: травмам строителей или даже смертельному исходу.

Защитные улавливающие сетки ЗУС и текстильные стропы от производителя Мергуд Групп.

Поэтому нормативами по безопасности предусмотрена установка улавливающих сеток, чтобы сохранять жизнь строителей и оберегать людей, проходящих рядом со строительным объектом, от падения предметов (вроде арматуры, строительной техники, инструментов и прочего).

Типы защитных улавливающих сеток

Обязательные для установки защитно-улавливающие сетки или коротко ЗУС, изготавливаются и монтируются по нормативам:

удержание падающего человека весом до ста килограмм с высоты не больше семи метров;

улавливание падающих сверху предметов в пределах озвученной массы;

такие сетки рекомендуется устанавливать на высоте третьего этажа и выше, что оговорено специальными требованиями;

размеры ячеек сетки подчиняются регламенту, как и толщина нити, из которой сетка делается. Диаметр нити должен быть не менее 2,2 мм и с увеличением размера ячейки, диаметр нити также увеличивается.

На территории России буквенная маркировка обозначает стандарты для сетки:

Система T (Ти). Этот вариант востребован на территории РФ. Конструкция монтируется как в горизонтальном виде, так и в вертикальном (при применении рекомендаций);

Система Top (Топ);

Система T Light NEW (Ти Лайт Нью) ;

Система V (Ви);

Система U (Ю).

Остальные виды сеток тоже нашли применение на строительных объектах, но в меньшей степени.

Сетки производятся узловые и безузловые. Последний вид прочный из-за отсутствия узлов, которые могут развязаться при слабой фиксации.

Текстильные стропы

При помощи стропы происходит перемещение грузов на строительной площадке. Большим спросом пользуются текстильные стропы, которые имеют следующие преимущества:

Они легкие, гибкие и износоустойчивые, их используют для строповки грузов, где важен фактор сохранения формы или упаковки.

Смягчают удары за счет растяжения до десяти процентов свой длины.

Сохраняют рабочий функционал после воздействия масел и щелочей.

Ограничивает спектр использования текстильных строп температурный режим — до 82 градусов.

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