Ученые провели исследования эффективности комплексных удобрений при возделывании гибридов рапса

В Алтайском крае насчитывалось 43 района (в 2020 году), где возделывали яровой рапс — интересную и неоднозначную культуру. Эти районы расположены во всех почвенно-экономических зонах. Поэтому разговор о рапсе ученые начинают с оценки агроклиматических ресурсов почвенно-экономических зон края, урожайности и изменения посевных площадей под рапсом в 2015–2020 гг.

Свои выводы и рекомендации авторы О.И. Антонова, Л.А. Ступина, Е.М. Комякова, А.Е. Кудрявцев, М.Н. Третьякова изложили в работе «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИДКИХ АЗОТНЫХ, ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ГИБРИДОВ РАПСА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ». Исследование выполнено по заказу Минсельхоза России.

Важно, что результаты исследования были рассмотрены и одобрены на специальном заседании комиссии Министерства сельского хозяйства Алтайского края и рекомендованы для использования сельхозтоваропроизводителями региона.

Кудашкин А. С.

начальник отдела земледелия Минсельхоза Алтайского края:

Минсельхоз края, проверив результаты инициированного научного поиска, настоятельно рекомендует аграриям нашего региона использовать предложения алтайских ученых по применению комплексных удобрений при возделывании посевов рапса, поскольку их использование способствует повышению урожайности и эффективности использования этой культуры.

Посевная площадь ярового рапса в Алтайском крае. Источник: Сельхозпортал.рф.

С этими результатами будут ознакомлены участники наших кустовых агрономических совещаний, которые по инициативе Минсельхоза Алтайского края проходят районах края с различными природно-климатическими условиями. Применение комплексного подхода, эффективного сочетания различных форм удобрений принесет положительные результаты в почвенных зонах Алтайского края с неустойчивым увлажнением.

Посевная площадь ярового рапса в Алтайском крае. Сельхозпортал.рф

Диапазон изысканий авторов достаточно широк. Рассмотрено влияние на урожайность и качество семян рапса сорняков, болезней, вредителей. Представлены системы защиты рапса, указаны особенности применения препаратов.

Рапс интересен как многофункциональная культура, он имеет большое продовольственное, кормовое, техническое и экологическое значение. Рапс удачно сочетает в себе высокую потенциальную урожайность семян с содержанием в них масла 40–48% и белка 20–25%, поэтому служит основным источником сырья для получения растительного масла, а также ценным источником кормового белка и биотоплива. А еще рапс отличный медонос. Словом, достоинств у культуры немало, здесь названы далеко не все, полная характеристика дана в научной работе.

Поэтому сельхозтоваропроизводители интерес к рапсу проявляют, однако увеличение посевных площадей под этой культурой идет очень низкими темпами. Урожаи не оправдывают ожиданий.

Потенциал ярового рапса, безусловно, реализуется не полностью. Одна из причин низких урожаев – несбалансированное питание. Для реализации потенциала продуктивности и эффективности производства маслосемян ярового рапса первостепенное значение имеет оптимизация питания, использование перспективных сортов и гибридов на основе адаптивных технологий возделывания.

Рапсовое поле. Источник: СС0.

Рапс относится к культурам интенсивного типа минерального питания. Азот один из основных элементов питания для рапса. При его недостатке рапс плохо развивается, резко снижаются урожайность семян, количество белка и масла. При недостатке фосфора замедляется рост растений и формирование корневой системы. Высокая потребность в калии проявляется на всех стадиях развития, но особенно в период розетки и цветения. Рапсу требуется сера, она влияет на развитие листьев, ветвление, образование стручков. Рапс реагирует на обеспеченность почвы Mn, Zn, B, Cu, Co.

При разработке высокопродуктивных технологий возделывания ярового рапса важнейшим направлениям является комплексное и эффективное использование макро- и микроудобрений путем оптимизации доз, сроков и способов их применения при основном внесении удобрений, предпосевной обработке семян и некорневых подкормках в течение вегетации.

Ученые исследовали эффективность безводного аммиака, КАС-32, КАС-23S, сульфата аммония, аммофоса и диаммофоски при возделывании гибридов Миракль КЛ, Сальса КЛ, Абилити, Цебра КЛ, Люмэн КЛ, Культус КЛ в Предгорной и Приобской зонах края.

Изучали влияние сульфата аммония, аммиачной селитры, диаммофоски и подкормки Полидон Комплекс Ж на урожайность и качество семян гибридов рапса Миракль КЛ, Солар КЛ, Циклус КЛ, Культус КЛ и Смилла в Центральной зоне края.

Оценили эффективность возделывания гибридов Пионер ПР 46х75 и НИКСХ212КЛС на фоне внесения сульфата аммония, аммиачной селитры, КАС-32 и подкормок Полидон Комплекс Ж, гуминатрин, карбамид в Приобской зоне края.

Опыты и производственные испытания по изучению влияния безводного аммиака, КАСов, твердых азотных и твердых и жидких комплексных удобрений на выращивание различных гибридов рапса ярового свидетельствуют, что сочетание жидких удобрений с сульфатом аммония, аммиачной селитрой, комплексными удобрениями (аммофосом, диаммофосом, диаммофоской) обеспечивает урожайность возделываемых гибридов в пределах 3,2–5,5 т/га, содержание масла 48,5–52,2%, белка 19,5–25%. Для сравнения: только одни минеральные удобрения позволяют получать урожайность 2,17–2,75 т/га с содержанием масла 41,0–49,5%.