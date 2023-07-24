Участники нацпроекта «Производительность труда» могут повысить компетенции в рационализаторской деятельности

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в рамках национального проекта «Производительность труда» продолжает набор на образовательные мероприятия, направленные на формирование движения рационализаторов из числа работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций.

Для предприятий-участников нацпроекта предлагаются следующие образовательные мероприятия для обучения и вовлечения работников в движение рационализаторов:

Программа «Рационализатор» (очная проектно-аналитическая сессия или дистанционная мастерская) — обучение рационализаторской деятельности, подтверждение компетенции рационализатора и прохождение сертификации;

Ускоренный курс «Введение в рационализаторство» (дистанционный семинар или видеокурс) ознакомление с основными понятиями и подходами к рационализаторству;

«Марафон рационализаторства» (дистанционные видеокурс) ознакомление с культурой и лучшими практиками рационализаторской деятельности на предприятиях – участниках национального проекта;

Курс «Введение в ТРИЗ» (дистанционный видеокурс) ознакомление с теорией решения изобретательских задач, применяемой в рационализаторской деятельности.

С более подробной информацией о направлениях обучения можно ознакомиться по ссылке.

В случае заинтересованности предприятиям рекомендуется провести регистрацию в личном кабинете на образовательной платформе Агентства в срок до 28 июля.

К слову, Агентство было создано в 2020 году в соответствии поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оно является функциональным преемником Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)». С 2021 года ряд механизмов поддержки Агентства включен в национальный проект «Производительность труда».