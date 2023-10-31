У меня свой Эверест

В ее рабочем кабинете много света и жизни. В кресле сидит женщина с гипно­тической притягательностью, обезоруживающей улыбкой и легкой озорной «чертинкой» во взгляде. Она невольно вызывает желание вступить с ней в диалог, слушать и говорить, говорить и слушать.

Мы побеседовали с основателем и владельцем Центра сопровождения бизнеса «Новые решения» Татьяной Зориной о бизнесе, бухгалтерии и жизни.

— Татьяна Владимировна, вы являетесь собственником нескольких бизнесов. Скажите, какие важные составляющие вы выделяете для успешного предпринимательства?

— Нужно любить то, что делаешь! И там, где другие видят проблемы — видеть возможности. А еще уметь все свое время быть вне зоны комфорта, потому что человек из бизнеса должен иметь иммунитет к стрессу.

— Какие ценности и принципы важны для вашего Центра сопровождения бизнеса?

— Мы больше, чем просто бухгалтерия, для наших клиентов — мы партнеры, потому что относимся к их деньгам так же, как к своим, сохраняем и приумножаем. Для нас очень важна профессиональная этика и максимальная вовлеченность в бизнес клиента. Мы помогаем собственнику или руководителю компании наилучшим образом выполнять свои бизнес-задачи и оптимизировать текущие процессы в бухгалтерском, налоговом и управленческом учетах.

— Какими личными и профессиональными качествами должен обладать человек, чтобы вы взяли его на работу бухгалтером?

— Бухгалтер должен быть перфекционистом. Порядок во всем! А еще въедливым и усидчивым, он должен разбираться в каждой цифре. Фраза «Точность — вежливость королей», я считаю, отлично подходит для бухгалтера — необходимо быть точным в любом действии. Ну и, конечно, опыт и профессионализм. Когда все законодательство меняется как молния, важно держать руку на пульсе и вовремя применять новое законодательство.

Татьяна Зорина. Фото предоставлено Центром сопровождения бизнеса «Новые решения».

— Ваше имя довольно известно в сообществе предпринимателей Барнаула. Влияет ли на развитие бизнеса личный бренд?

— Да, считаю, что Татьяна Зорина — уже личный бренд (смеется), но еще есть куда расти.

А вообще, личный бренд работает, пока в него верят. Поэтому я за честные профессиональные и искренние человеческие отношения.

— Ваши компании давно на рынке. Скажите, как вы справлялись с кризисами?

— Весь современный мир — это череда испытаний на прочность практически всех аспектов бизнеса. Единственное, могу точно сказать, что, если есть запас прочности, который заключается и в финансовых возможностях, и, самое главное, в человеческом потенциале, больше шансов выжить и стать сильнее.

— Как вы принимаете сложные решения?

— Бизнесмен — он как альпинист. Многое во время восхождения на гору зависит от умственного настроя и интуиции, потому что нужно принимать быстрые важные решения, касающиеся условий, направления и безопасности. Нельзя поддаваться панике и делать поспешные выводы. Этим и руководствуюсь, направляясь к вершине. У меня свой Эверест.

— Татьяна, получается, что для вас цель — покорить ваш личный бизнес-эверест?

— У меня, как у самурая, нет цели, есть только путь (снова смеется). Каждый раз, спотыкаясь, я встаю и поднимаюсь еще выше. Для меня неудачи в бизнесе — это работа над ошибками, а предательства — это причина убрать из жизни тех, у кого иные стремления, нежели мои. Из неудач нужно просто сделать вывод — встать и продолжить свой путь.

Центр сопровождения бизнеса

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