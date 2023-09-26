28 сентября
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Экономика

Туристы удвоили продолжительность отдыха на Алтае

МТС с помощью Big Data проанализировала туристические потоки в Алтайском крае в летний сезон 2023 года. Главным местом притяжения гостей стало озеро Яровое, которое называют алтайским Мертвым морем.

Туристы удвоили продолжительность отдыха на Алтае.
Туристы удвоили продолжительность отдыха на Алтае.
Фото предоставлено компанией МТС.

Прошедшим летом «меккой» для туристов стал город-курорт Яровое — соленое озеро в Алтайском крае. По сравнению с предыдущим годом количество туристов на его берегах выросло на 20%.

Вторым в рейтинге оказался комплекс природного и экстремального туризма Бирюзовая Катунь, где туристический трафик вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. «Бронза» досталась озеру Ая. Озеро посетило на 10% больше гостей по сравнению с летом прошлого года.

По данным Big Data (Биг дата) МТС, треть аудитории летних путешественников составили туристы из соседних сибирских регионов в возрасте 35-44 лет. В среднем гости проводили в крае 5-7 дней и чаще всего путешествовали на собственном автомобиле. При этом, годом ранее средняя продолжительность путешествия составляла 3-4 дня.

С каждым годом Алтайский край привлекает все больше туристов. С помощью Big Data МТС мы можем анализировать турпотоки, прогнозировать нагрузку на сеть и туристическую инфраструктуру. К примеру, видя увеличение мобильного трафика, к маю 2023 года мы обеспечили бесперебойной связью стокилометровый участок Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска. В результате все лето туристы пользовались мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/c, которой достаточно для загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента, — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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